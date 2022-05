¿Es posible aprender valores como la tolerancia y el respeto con un flamenquín?

¿Cuáles son las características que definen Europa? ¿Qué la hace diferente? ¿Cómo pueden trasladarse los valores europeos a los escolares de manera creativa? A estas preguntas pretenden dar respuestas equipos de investigación de nueve países europeos unidos en el European Culture Project (PCE, por sus siglas en francés).

Universidades, centros de profesorado y centros educativos de Alemania, Lituania, Francia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Holanda, Irlanda y España se han unido en este proyecto en un intento de definir qué es la cultura europea y utilizar la docencia para trasladar estos valores al alumnado de una manera original. En el caso de España, se hará a través de la gastronomía. Y, para ello, cada uno de los participantes ha centrado su estudio en diferentes aspectos como la historia, la geografía o los valores que definen a Europa y diseñará unidades didácticas para explicar y difundir la identidad europea en los centros educativos de la Unión.

PCE cuenta con varias etapas de desarrollo que comenzarán con el diagnóstico y análisis de la identidad europea, el desarrollo de pruebas y la puesta en práctica de las unidades didácticas y recopilación de resultados en una web y publicaciones, así como la organización de un congreso final que se celebrará, previsiblemente, el próximo año en la Universidad de Córdoba, institución académica que representa a España en este proyecto.

Las investigadoras de la UCO Mercedes Osuna y María Isabel Amor, coordinadas por María Elena Gómez Parra, se han propuesto el ambicioso proyecto de enseñar la cultura europea a través de la gastronomía. La primera parte de su trabajo ha consistido en la realización de encuestas a casi un centenar de personas de diferentes profesiones -artistas, políticos, funcionarios y periodistas, entre otros-, así como a estudiantes universitarios. En todos los países participantes se han realizado las mismas encuestas, con preguntas relacionadas con las tradiciones, principios morales, historia, lenguas, sistemas políticos, actividades deportivas, personajes históricos, así como sobre conceptos globales, como la identidad de género, entre otros.

Tras el análisis de las encuestas, el siguiente paso del proyecto consiste en el diseño de unidades didácticas basadas en los resultados obtenidos y destinadas al aprendizaje del alumnado de Educación Primaria y Secundaria de diferentes colegios europeos. El equipo de investigación cordobés está ultimando los detalles de su unidad que se desarrollará en los próximos meses con alumnos de sexto curso de Primaria del colegio Nelson Mandela de la localidad cordobesa de La Carlota.

La profesora de este centro Cristina Muñoz Aranda enseñará a este alumnado valores clave de la cultura europea a través de platos de cocina en la asignatura de Inglés, explica María Elena Gómez, quien asegura que se trata de una propuesta "muy interesante". El objetivo es que "los escolares aprendan valores como la tolerancia, la atención a la diversidad o el respeto a los demás - valores esenciales para la población europea- a través de platos locales como un flamenquín cordobés, nacionales como una paella valenciana o internacionales como un crep francés o una pizza italiana".

¿Y esto, cómo se hará? Pues según Gómez-Parra, de una manera sencilla e ilustrativa. En este sentido, detalla que "por ejemplo, se explicará a los menores es que "un flamenquín suele ser de cerdo, pero si tu cultura no te permite comer cerdo, se puede cocinar con ternera y no pasará nada. Y lo mismo ocurre con una paella de marisco, que es una alternativa válida si a alguien no le gusta la carne", apostilla.

La coordinadora del proyecto en Córdoba señala que "a través de algo tan sencillo como la gastronomía, los escolares aprenden a creer en valores democráticos característicos de las personas europeas. Se trata de aprovechar el conocimiento de la cultura europea sin renunciar, en ningún caso, a los contenidos reglados que deben aprender los alumnos".

El proyecto PCE, Ref. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613, está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Córdoba y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.