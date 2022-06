El portavoz del PSOE insiste en que aún es pronto para hablar del candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba

El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, defiende que aún es pronto para plantear la candidatura de su partido a la Alcaldía de la ciudad. Romero, quien sucede en la portavocía del grupo a la exalcaldesa Isabel Ambrosio, quien se marcha al Parlamento andaluz, ha evitado pronunciarse sobre si él optará a ser alcaldable en las primarias que para ello convocará el PSOE a nivel federal.

"No es el momento de hablar del candidato, porque el PSOE tiene unos estatutos y un reglamento que se rige por primarias y cuando llegue el momento de las primarias tomaremos una decisión" sobre si se presenta o no, ha detallado. "En este momento solo me veo de portavoz, cargo en el que estoy aterrizando y por el que todavía estoy hasta nervioso, así que ahora solo me veo de portavoz", ha puntualizado.

Romero ha apuntado que el hueco que deja Isabel Ambrosio en el grupo municipal socialista lo cubrirá el resto de componentes del mismo. El edil del PSOE ha insistido en que la exregidora "es un auténtico valor del PSOE y esté donde esté va a aportar muchísimo; ha sido alcaldesa de esta ciudad, tiene un conocimiento bestial de la ciudad, los ciudadanos y las ciudadanas la conocen como la cara de este grupo municipal socialista y deja un hueco que el resto de compañeros estoy seguro que vamos a ocupar y ella nos va a ayudar", ha insistido.

El portavoz ha defendido también que su partido no va tarde a la hora de elegir al que será el alcaldable en las próximas municipales cuando quedan relativamente pocos meses para esa cita con las urnas. "Siempre lo hemos elegido en las mismas fechas, en septiembre, octubre o noviembre se han hechos las primarias; siempre nos hacen la misma pregunta sobre si vamos tarde y siempre respondemos lo mismo, es lo que nos marcan los estatutos. No podemos hacer otra cosa, porque además las primarias las convoca el PSOE federal para toda España en el mismo momento", ha matizado.