La Policía multa a casi 700 personas en Córdoba capital por no llevar mascarilla

La Policía Local ha multado a un total de 696 personas entre el 15 de julio y el 31 por no llevar la mascarilla o llevarla mal puesta. Este dato forma parte del balance que el teniente alcalde delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha hecho de las actuaciones a aplicar por la Policía Local según la orden del 15 de julio por el que se regulaba el uso obligatorio de la mascarilla, así como otras medidas encaminadas a intentar frenar el avance del coronavirus.

La Policía Local, ha explicado Torrico, interpone las denuncias, que después son remitidas a la Consejería de Salud y Familias que deben iniciar los procedimientos de los expedientes sancionadores. El total de denuncias durante el periodo señalado ha llegado a las 769, la mayoría de ellas, esas casi 700, relacionadas con el no uso o el mal uso de las mascarillas.

Además, la Policía Local también ha denunciado a 44 personas en la capital por hacer botellón o reunirse sin respetar la distancia de seguridad, y a otras 18 por fumar cuando no estaba permitido hacerlo. A estas multas habría que sumar otras siete a establecimientos donde no se respetaban la distancia de seguridad o bien no se cumplían los horarios permitidos, y otras cuatro a personas que no cumplían la distancia con respecto a personas sin mascarilla.

Por distritos, la zona Centro ha sido en la que más denuncias se han registrado, 322, seguida ya de lejos por el Distrito Poniente, con 132, Norte (130), Sur (108) y Levante (77).

Según ha apuntado Torrico, el número de sanciones "es importante", pero también ha recordado que se trata de una cifra pequeña si se compara con el total de población cordobesa. "El camino es el correcto y hay que reforzando cada día un poco más", ha indicado el responsable municipal de Seguridad.

Torrico también ha pedido que las normas no se cumplan únicamente "por miedo a la denuncia, sino por responsabilidad y por el sentimiento de pertenecer a un colectivo". Ha añadido además que "la ciudad lo está haciendo bien, pero no podemos bajar la guardia y que por la irresponsabilidad de unos pocos volvamos a situaciones que nadie deseamos".

Una vuelta al cole segura

Por otro lado, Torrico ha informado de que se ha reunido con representantes de las asociaciones de madres y padres de los distintos centros educativos de la capital para abordar una vuelta segura a las aulas. En este sentido, la Policía Local controlará los accesos a los colegios para que la entrada se haga de una forma segura y escalonada.

La presencia policial en todos los colegios de la ciudad, ha reconocido Torrico, no será posible, pero sí se intentará estar en aquellos que presenten más dificultades para su control.

Además, los agentes también estarán presentes en los institutos Maimónides y Góngora, cuyo control pertenece a la Junta, pero que dadas sus características precisan de un refuerzo. Y es que estos centros, ambos situados en el Centro, tienen accesos bastante restringidos y un número de alumnos considerable.