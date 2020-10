Podemos Córdoba plantea al Imtur la venta 'online' de entradas para el Alcázar

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha planteado a la presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás, la posibilidad de que se pueda hacer compra online de entradas para el Alcázar de los Reyes Cristianos, así como un sistema automatizado de entrada para evitar que se formen colas molestas a la entrada del monumento con el calor del verano o el frío del invierno.

"Sería una forma más limpia, clara, cómoda y transparente del control de entrada, que formaría menos colas y menos conecto entre el público, que ahora en pandemia es básico y fundamental", ha explicado la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Cristina Pedrajas.

Este sistema de compra online y de taquillas mecanizadas es algo que se aplica ya en otros monumentos de Europa y del entorno inmediato de Córdoba, como es el caso de la Alhambra de Granada o el propio Alcázar de Sevilla, o de la capital cordobesa como Caballerizas Reales. "Los turistas quieran venir a Córdoba organizándose con antelación necesitan ese servicio de adquisición online de entradas para tener sus tiempos controlados", ha señalado Pedrajas, quien ha añadido que ese tipo de visitante "culto y que conoce el turismo patrimonial prefiere ir por libre".

En este sentido, la edil ha señalado que hoy por hoy solo existe la posibilidad de contratar una visita guiada al Alcázar cordobés, a través de una empresa privada que sale más caro que una entrada comprada directamente al Ayuntamiento.

"Lo que no puede ser es que ya bien entrado el siglo XXI no podamos ofrecer ese servicio y demos una imagen de desorganización de cara al turista y de incapacidad técnica en el sur, mientras que los que queremos desde Podemos es aportar una imagen de ciudad seria, acogedora, organizada y acogedora con los visitantes", ha asegurado Pedrajas.

Un servicio que, además, serviría para tener un control mucho mayor no solo del número real de visitantes, sino también sobre su procedencia, gustos, edad o cualquier dato que se pueda añadir para que lo rellene el visitante cuando adquiera su ticket a distancia y poder, así, "planificar con rigor nuestras campañas turísticas para un turismo de calidad" y entienden que esta idea podría trasladarse al resto de museos municipales con el mismo fin.

Al mismo tiempo, la concejala de la formación morada ha planteado ahora con la pandemia, la posibilidad de que se puedan utilizar dos puertas en el monumento, una de entrada y otra de salida, para evitar que los visitantes que entran y salen se crucen y guarden mejor las distancias de seguridad, lo que implicaría también un circuito de recorrido interno predeterminado.

"Nuestra idea es desde la oposición seguir aportando para la ciudad con mejoras y soluciones que ataquen directamente los problemas endémicos de la capital, como es ahora el turismo, saque "desde el Imtur la imaginación para salir del atolladero brilla por su ausencia".

Por el momento no ha habido respuesta ni del Imtur ni de su presidenta. No obstante, Pedradas ya ha indicado que "no tendrían justificación que no la aceptaran, porque sólo aporta ventajas para el ayuntamiento y para los visitantes, y tendrían que dar una buena explicación".