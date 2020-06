Podemos Córdoba exige al gobierno municipal más medidas para frenar los efectos del cambio climático

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha exigido al gobierno municipal que cumpla la moción, aprobada por unanimidad, sobre emergencia climática. Su portavoz, Cristina Pedrajas, ha recordado que "hemos conseguido, sin pretenderlo, en los dos últimos meses, un aire mucho más limpio, más sano". En este sentido, ha reconocido que, "por desgracia, ha tenido que desencadenarse una situación trágica para llegar a ello".

Pedrajas ha invitado a la ciudadanía a usar formas sostenibles de desplazamiento por la ciudad, dejando aparcado el coche privado, usándolo solo "cuando no haya más remedio, en situaciones excepcionales".

En palabras de Pedrajas,"tenemos una ciudad cómoda para caminar y para usar la bicicleta, ambas actividades gratuitas y saludables, para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión e incluso cáncer". La portavoz municipal de Podemos también ha invitado a aquellos que por su condición física no puedan realizar esta actividad a que usen el transporte público, "ya que tenemos un servicio municipal de muy buena calidad, y ahora perfectamente adaptado a las normas sanitarias preventivas contra el covid-19". Además, ha recomendado elegir vehículos que no tengan motores de combustión, que no liberen gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El Grupo Municipal de Podemos ha recordado que ya aportó propuestas al Plan de Choque para facilitar una movilidad sostenible, y ha mostrado su satisfacción por que algunas se hayan tenido en cuenta, como cortar el tráfico rodado en algunas calles o tramos de avenidas, aunque han insistido en que "aún queda muchísimo por conseguir".

Con ello, han recordado al alcalde, José María Bellido, que es "el responsable de que se cumplan los acuerdos de la moción", aprobada con la unanimidad de todos los grupos del Consistorio, sobre emergencia climática. Para ello, le han pedido "valentía" en implantar normas para reducir "drásticamente" las emisiones de gases como efecto del tráfico de vehículos que usan combustibles fósiles.

A ello han añadido que no solo son necesarias medidas que faciliten el uso de la bicicleta (como más y mejor cuidados carriles bici o parkings vigilados en todas las barriadas), sino "otras más arriesgadas y quizás menos populares, como bajar el límite de velocidad permitida, restringir el uso de parte de la flota de vehículos determinados días, o cortar la circulación en un perímetro amplio alrededor del Casco Histórico, favorecer la movilidad eléctrica con puntos de recarga por toda la ciudad o propiciar el compartir vehículos por los usuarios".

El grupo municipal ha manifestado que se hace eco de los llamamientos de 2020 Rebelión por el Clima Córdoba para participar en la campaña de este viernes 5 de junio, "para reclamar justicia social y ambiental, poniendo a las personas en el centro".