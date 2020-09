Podemos Córdoba denuncia las "peligrosas carencias" del servicio de ambulancias

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha advertido sobre las "peligrosas carencias" de un servicio básico para Córdoba como es el de las ambulancias, "que ya era precario antes de la pandemia, pero que con la llegada del covid-19 está demostrando estar muy bajo mínimos".Según ha aseverado el grupo, su portavoz, Cristina Pedrajas, tuvo que "sufrir" estas "carencias" en "sus propias carnes" al estar esperando este servicio durante "más de cuatro horas por la noche" para trasladarla a su vivienda tras unas pruebas relacionadas con su positivo. Según ha indicado el concejal de la formación morada Juan Alcántara, "hay una necesidad acuciante de aumentar la cifra de vehículos que realizan las urgencias, ya que a día de hoy hay solo cuatro para la capital, mientras que las ambulancias que van con un equipo médico adecuado (SUAP) son únicamente dos; por tanto, son recursos por completo insuficientes en la ciudad y que afecta enormemente en negativo a la calidad del servicio de ambulancias y Urgencias de Córdoba".Pepe Polonio Salazar, profesional que representa al colectivo de trabajadores de Ambulancias Córdoba, ha afirmado por su parte que "nos parece inadmisible que después de que un juez anule la licitación de la Junta de Andalucía por no ajustarse al Real Decreto que regula el equipamiento de las ambulancias, la Consejería de Salud siga manteniendo en Córdoba las ambulancias de urgencias atendiendo a accidentes de tráfico, fracturas de cadera o caídas con un único técnico, y si el paciente empeora durante el traslado que sea su ángel de la guarda el que lo atienda".

Según Polonia, Salud ha eliminado cuatro ambulancias de tipo A de lo que estaba programado, "y lo único que van a conseguir de esas manera es generar largas esperas y el colapso de los hospitales por no poder sacar a los pacientes que se dan de alta y puedan dejar sus camas libres". La licitación a la que alude Polonio es la que la Administración autonómica dio a conocer hace un par de semanas, y en la que, por ejemplo, tal y como anunció el pasado día 22 la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, se van a retirar las ambulancias de urgencias en esta localidad de la Campiña Sur después de 30 años de servicio.Alcántara ha culpado al Gobierno de PP y Ciudadanos de la situación, después de "demostrar de nuevo que incumple sus promesas de campaña". El edil ha puntualizado que "el PP no hace nada en realidad, se limita a sacar titulares, tanto en campaña como cuando gobierna, mientras que sus supuestos socios de gobierno han desaparecido del mapa fagocitados por los primeros y siendo sustituidos en muchos casos por Vox, a quien los populares le bailan el agua desde hace tiempo"."Un ejemplo más de los bandazos políticos del PP, como el de hace unas semanas en Córdoba con el parking del Reina Sofía, donde lo dicho cuando estaban en la oposición es justo lo contrario de lo que han hecho una vez que se han quedado con el gobierno", ha criticado Alcántara. "Enormes incoherencias que el electorado muy probablemente tendrá en cuenta cuando se deban rendir cuentas en las urnas", ha advertido. En el caso de las ambulancias, ya en 2018, estando el PP en la oposición, denunciaron ellos la ilegalidad que elude la responsabilidad de la Junta en cuanto al cumplimiento del número de ambulancias como de la dotación tanto de recursos como de personal que tiene que ir a bordo. "Y ahora son ellos quienes le dan la puntilla a este servicio", ha asegurado el edil. Existen diferentes tipos de ambulancias, cada una de las cuales tiene su función y su propia dotación dotación reglamentaria de material y personal. El anterior ejecutivo andaluz "se inventó un tipo de ambulancia denominada A1 EE, que no aparece reflejada en el Real Decreto que los regula, puesto que las ambulancias del tipo A son no asistenciales, siendo las asistenciales del tipo B. De ese modo, en vez de ir dos técnicos, tal y como dicta la ley, va unos sólo", tal y como ha denunciado Polonio. "De esa manera, son los paseantes en la calle o los parientes de un enfermo los que tienen que ayudar al técnico a movilizar al paciente", ha aseverado Alcántara. El que ahora es consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, presentó una queja estando en la oposición "por estos mismos hechos que a día de hoy no se quieren corregir y mantienen esa situación irregular", ha añadido desde Podemos. "Desde Podemos Córdoba apoyamos a los profesionales en este momento tras su denuncia, porque se sienten engañados, igual que toda la ciudadanía; otro colectivo más que se siente igual", ha rematado Alcántara. El colectivo pide únicamente acogerse a la legalidad y que la Administracion autonómica actúe "cómo debe o se verán abocados a las acciones que sean necesarias y pertinentes realizar". Alcántara ha recordado que incluso hubo una denuncia en sevilla por el incumplimiento del Decreto, pero "que en Córdoba no se ha actuado igual y se mantiene silencio, a pesar de que si se cumpliera la legalidad, tal como establece el Decreto, se podrian crear 20 puestos de empleo estables en Córdoba".