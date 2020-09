Podemos Córdoba denuncia el estado de "abandono" de Ciudad Jardín

Podemos Córdoba ha denunciado que el barrio de Ciudad Jardín, en el Distrito de Poniente Sur, "está de nuevo en estado de abandono", especialmente en el espacio que va desde la calle Damasco hasta la avenida Gran Vía Parque. Todo ello, han apuntado desde el grupo municipal de la formación morada, según ha podido constatar la portavoz, Cristina Pedrajas, durante su visita a la zona de la mano del presidente de la asociación de vecinos Ciudad Jardín, Antonio Gallegos, y varias vecinas.

"La constatación in situ desvela suelos extremadamente sucios por el orín de perros, manchas de grasa, restos de basuras en los alrededores de los contenedores o decenas de chicles pegados a las aceras", ha incidido Pedrajas, mientras que en Gran Vía Parque los bancos de madera están rotos y astillados, hay zonas ajardinadas totalmente secas, cabinas telefónicas viejas, sucias y deterioradas, árboles talados sin reponer y "suelos repugnantes de suciedad, que es donde se ubican los veladores de restauración y los expositores de las tiendas de alimentación".

Coincidiendo con la visita de la portavoz de Podemos Córdoba, "nos cruzamos con una rata de tamaño considerable que salía del bajo de un bloque de pisos y se refugiaba bajo un coche en la calle", señal de que el animal "estaba a gusto entre la suciedad de la calle". De hecho, en palabras de Cristina Pedrajas, "la suciedad atrae a más suciedad y a conductas incívicas, como dejar la basura en el suelo en lugar de en el interior de los contenedores, y eso también se nota en el barrio".

Según ha recordado Podemos, se trata de una parte de la ciudad que en su día atrajo a numerosas familias jóvenes pero que poco a poco se ha ido deteriorando, con una población cada vez más envejecida, y que, a día de hoy, "no resulta atractiva para parejas con niños, porque no hay dónde llevarlos para sus paseos y juegos". Con esos mimbres "tenemos un barrio con habitantes cada vez más mayores y unos jóvenes que no se sienten orgullosos de su zona y buscan alejarse de allí", ha añadido Pedrajas.

La sensación de abandono también se da en los establecimientos comerciales. "Son numerosos los establecimientos que han cerrado sus puertas sin interés por volver a ocuparlos por parte de otros emprendedores para nuevas ofertas comerciales. Eso hace que una zona que hace unas pocas décadas estaba en pleno apogeo, hoy se ha convertido en uno de los más desfavorecidos de la ciudad", han lamentado desde Podemos.

Al aspecto de deterioro físico se le añade, además, la inseguridad. Así, según ha constatado Pedrajas, las vecinas lamentan que el único lugar atractivo de la zona, "y que ya da algo de sentido al nombre", el Parque de Juan Carlos I, no es seguro y se dan ejemplos "de violencia de género y de prostitución en algunas calles de la zona, y en el entorno del parque hay numerosas casas de juego donde entran y salen continuamente jóvenes cada vez de edades más tempranas".

Por otra parte, la movilidad de sus calles "no es fácil", sobre todo para personas de edad avanzada. "El problemas viene arrastrándose de muchos años atrás y ya ha sido fruto de demasiadas promesas políticas sobre actuaciones integrales en la zona que no se han cumplido. De este modo, los pasos de cebra en su mayoría están borrados, hay abundantes fragmentos de aceras rotos y bordillos levantados, que dificultan la marcha normal de una persona mayor, además de alcorques rotos y excrementos de perros por todas partes, ejemplo del incivismo que provoca la actual situación del barrio", han añadido desde el grupo municipal de Podemos.

Frente a todo esto, desde el Grupo Municipal han informado de que trasladarán a las delegaciones municipales correspondientes, es decir Infraestructuras, Parques y Jardines, Urbanismo y Movilidad, todas estas necesidades y "exigiremos que a la mayor brevedad posible se vayan solucionando, porque esta barriada necesita urgentemente que se le preste atención si de verdad queremos que se recupere y no se pierda por completo".