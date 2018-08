La plataforma afirma que continuará con las movilizaciones

La Plataforma Ciudadana Aparcamiento Hospital Reina Sofía seguirá sus movilizaciones. El colectivo aseguró ayer que presentará en los primeros días de septiembre a los distintos grupos parlamentarios andaluces una Propuesta No de Ley para que los aparcamientos de los hospitales públicos de todas las provincias andaluzas sean gratuitos. La plataforma "no reconoce" el anuncio realizado ayer por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Andrés Pino, sobre la gratuidad del parking del Hospital Universitario Reina Sofía, ya que "esta decisión no deja de ser una retirada forzada y sin garantías para los usuarios por parte del Consistorio". Todo ello, añadieron, "acelerado tras las movilizaciones anunciadas por el colectivo y la última petición que le realizó al gobierno municipal el pasado 23 de julio y en la que le reclamaba, que siguiera el ejemplo de sus compañeros del PSOE Balear sobre los aparcamientos hospitalarios allí en la región y no hicieran lo contrario en Córdoba para penalizar los bolsillos de los ciudadanos".

El colectivo recordó que el estudio de movilidad sobre el aparcamiento del Reina Sofía que realizó recientemente el Consistorio cordobés plantea la privatización del recinto con un coste para el usuario de 34,56 euros por 24 horas.