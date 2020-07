El Ayuntamiento saca adelante su plan económico y financiero por incumplir la regla de gasto

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado adelante un plan económico y financiero obligado ante el incumplimiento de la regla de gasto, y también del tiempo de pago medio a proveedores. Con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, se ha aprobado dicho plan, obligado a su vez por la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y necesario para poder utilizar el superávit municipal.

El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha señalado la falta de ejecución presupuestaria del anterior mandato como la causa de que se haya incumplido la regla de gasto, al tiempo que ha apuntado que la regla de gasto "no tiene sentido", algo respaldado, ha añadido, por todos los ayuntamientos de España. Es cierto que incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha puesto en duda la funcionalidad de esta figura, que puso en marcha en su día el PP.

Estos argumentos han valido a la concejala de IU Alba Doblas para acusar a Fuentes y a su partido de "desfachatez" y de "ir cambiando de postura" si "le sale mal" la primera postura. Doblas ha recordado al cogobierno de PP y Cs que han incumplido la regla de gasto y ha dicho que "no me valen las excusas que a usted no le valían". Todo ello, ha insistido, cuando en el anterior mandato "sí cumplíamos con el pago medio y con la regla de gasto". IU, eso sí, se ha abstenido a la hora de votar este plan económico y financiero, al igual que Podemos y PSOE por entender que no se puede "paralizar" la actividad del Ayuntamiento".

La polémica de las mascarillas

Por otro lado, en el orden del día del Pleno también estaba incluida la modificación presupuestaria realizada para la adquisición de las famosas mascarillas que el Ayuntamiento ya reparte por los buzones de la ciudad. El portavoz de IU, Pedro García, ha insistido en la postura de su partido, que entiende que este gasto es innecesario una vez el mercado de las mascarillas está regulado y teniendo en cuenta la tardanza en la llegada de este material a las casas de los cordobeses. García ha nombrado también una frase del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que calificó de "populista" medidas como la de repartir mascarillas a través del buzoneo.

Mientras, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, se ha pronunciado en la misma línea que García, al tiempo que ha anunciado que las mascarillas que lleguen a los concejales de su partido serán donadas a asociaciones de la ciudad.

Fuentes ha defendido la medida como "una de las grandes apuestas" del plan de choque contra el coronavirus, ha recordado que pueden ser útiles para afrontar posibles brotes como los que se están dando ahora en España y ha justificado que se usase el dinero de Cultura para la compra porque los espectáculos programados no se iban a celebrar "de ninguna manera".

Comparecencia de David Dorado por el contrato de suministro eléctrico

En el Pleno también se ha producido la comparecencia del delegado de Infraestructuras, David Dorado, respaldada por todos los grupos municipales. La concejala de IU Amparo Pernichi ha pedido explicaciones a Dorado sobre el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento, realizado a través del marco de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Pernichi ha exigido al responsable de Infraestructuras que dé explicaciones sobre por qué se ha perdido "el control de un contrato millonario" recurriendo a la FEMP y cercenando así "la concurrencia competitiva".

La misma petición de explicaciones han venido de parte de Vox, cuya portavoz, Paula Badanelli, se ha preguntado si el Ayuntamiento no tiene capacidad para negociar directamente un contrato con Endesa, así como del PSOE.

Dorado ha justificado la decisión, en resumidas cuentas, por escuchar las opiniones de los técnicos de distintas áreas implicadas. Ha asegurado que el contrato principal se empezó a fraguar dos semanas después de constituirse la nueva corporación, pero finalmente se optó por el marco de la FEMP tras numerosas vicisitudes. Ha alegado que esta forma supondrá un ahorro para las arcas municipales (se hará por valor de 5,3 millones cuando se llegó a hablar de cantidades cercanas a los 17 millones) y ha asegurado que el marco con la FEMP no solo es para pequeños municipios ya que, ha agregado, también lo han hecho así en grandes ciudades como Valencia o Málaga.