Casi 900 personas morirán este año en Córdoba víctimas del tabaco

Hace unos días supimos que una de cada cuatro muertes de las que producen en Córdoba son a causa de algún tipo de cáncer. Ahora sabemos que casi 900 cordobeses morirán este año como consecuencia de una enfermedad o cáncer relacionado con el tabaco. Son las previsiones que baraja la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y que ha dado a conocer la presidenta del colectivo en Córdoba, Auxiliadora Cabanás, en la presentación de la campaña Dime dónde estás y te diré qué humo respiras, llevada a cabo con motivo del Día Mundial sin Tabaco. En la misma, voluntarios de la AECC cambian un caramelo por un cigarrillo a un fumador o fumadora. "Se espera que este año mueran en Córdoba más de 850 personas por enfermedades o cánceres relacionados con el tabaco; son muchas personas y deberíamos evitarlo", ha destacado.

En esa campaña se recuerda que "fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer", por lo que desde la AECC se busca "ampliar los espacios libres de humo y proteger a toda la población, especialmente a los niños y niñas de los efectos perjudiciales del humo ambiental del tabaco, y así garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades en la lucha contra el cáncer. Ya que el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer". Cabanás ha anunciado que la AECC firmará un convenio con el Ayuntamiento con el que serán zonas protegidas libres de humo los centros deportivos, las zonas infantiles, las paradas de taxis y las paradas de autobuses, tal y como ha relatado la edil de Servicios Sociales, Eva Contador.

"Queremos desde esta asociación que en el 2030 tengamos una generación libre de humos; de hecho, el 72% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco y deberían de ser libres para elegir el aire que respiran", ha apuntado.

"El tabaquismo es una enfermedad sistémica del tipo de las adicciones con un curso crónico. La nicotina cumple los tres requisitos por la que una sustancia se considere droga: crea adicción, en siete segundos desde una calada llega al cerebro y en 15 segundos, a miembros inferiores; crea tolerancia, porque cada vez se necesita más dosis; y da un síndrome de abstinencia o mono", ha destacado la presidenta de la AECC en Córdoba.

Cabanás ha insistido en que el tabaco es la primera causa mundial de muertes evitables y de enfermedades precoces, "además de quitar diez años de supervivencia a las personas que lo consumen". Para añadir que el tabaco es el responsable del 30% de los cánceres. "Una de casa tres personas con procesos oncológicos lo tienen por tabaquismo", ha puntualizado.

Tal y como han destacado desde la AECC, hasta 20 tipos distintos de cáncer están relacionados con el tabaco. Así, es responsable del 82% de los casos de cáncer de pulmón y del 84% de los de laringe.

"Una cosa importantísima es que no protegemos a los jóvenes y adolescentes frente al tabaco en la medida en la que deberíamos hacerlo. Cuando se apaga una colilla permanece casi 24 horas en el aire la nicotina que ha emitido y 70 sustancias más tóxicas y cancerígenas; por eso me desespero cuando paso por la puerta de un colegio y veo a padres fumando junto a menores de 12 años, porque tenemos una ley que protege a todos los fumadores pasivos en espacios cerrados, pero en espacios abiertos es insuficiente", ha defendido. Cabanás ha insistido en que la normativa es insuficiente dado que un millón de personas de las ocho que mueren al mundo por causa del tabaco no han fumado jamás. "Pedimos que la ley se amplíe para los espacios libres y sobre todo que se proteja a los menores", ha demandado.

Desde la AECC han puntualizado que el humo ambiental del tabaco afecta a los menores que están expuestos al mismo aumentando un 50% los casos de otitis, un 20% las crisis asmáticas y un 30% las infecciones respiratorias. Además, se relaciona con el 10% de los casos de muerte súbita del lactante; multiplica el riesgo de cáncer de pulmón y de cavidad oral en el futuro; así como de enfermedades coronarias y respiratorias.