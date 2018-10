El perol, una apuesta segura en Los Villares

Día festivo por excelencia en la capital para rendir culto a su Custodio, San Rafael. El 24 de octubre es una de esas fechas de celebración obligada para gran parte de la los cordobeses que residen en la capital y, por ende, a quienes lleven su nombre. Y como manda la tradición no escrita, si se puede hay que acudir hasta el parque periurbano de Los Villares para celebrar la onomástica entre amigos y en familia y alrededor de un buen perol. Una de esas jornadas en las que el buen tiempo es caprichoso, ya sea por la lluvia algunos años, ya sea por la sequía -como en 2017, que obligó a celebrarlo en El Arenal-, pero que sirve de perfecta excusa para poner un pequeño paréntesis a la semana laboral y hacer un más que merecido descanso. Y el San Rafael de ayer fue uno de esos días de libro y de enmarcar para el recuerdo. Buena temperatura, buenas viandas y mejor compañía.

Y como manda esa tradición no escrita fueron muchos cordobeses a los que no les dolió prenda alguna eso de tener que levantarse más temprano de lo normal -a pesar de ser un día festivo y no laborable, para los más afortunados- para encontrar uno de los mejores y codiciados espacios de Los Villares, que si de algo presume es de su extensa superficie, que es de 484 hectáreas. "Ellos -por sus maridos- han venido a las 07:00 para coger sitio", relata Maite Plazuelo, uno de las cientos de cordobeses que pasaron el día de San Rafael entre peroles en mitad de pinos, encinas y matorral mediterráneo. "Hoy -por ayer- es el día del perol entre las familias y es una tradición que se mantiene", anota esta vecina del barrio del Guadalquivir.

Y aunque tampoco es una regla escrita, lo de comer el arroz se suele prolongar hasta eso de las 16:00 o 16:30. Sin embargo, en el caso de Rafael Muñoz "a nosotros los horarios nos los marcan los niños y comeremos antes", detalla este vecino de Huerta de la Reina que, a la postre también subió a Los Villares para celebrar su santo, algo que "hacemos siempre que nos dejan hacer fuego aquí".

A sus 74 años, Manuel Ruiz fue otro de los cordobeses que no dudó en acudir hasta el parque periurbano para celebrar el día de San Rafael y, además, encargarse del arroz. "Siempre me encargo yo", destaca, al tiempo que una de las integrantes de su grupo de amigos, Eva Peñas, toma la palabra y detalla toda la comida que habían subido: chorizo, morcilla, panceta, arroz y, como colofón a la misma, un pastel cordobés.

"Venimos toda la familia y hemos llegado sobre las diez", explica María Cruz Rubio, vecina de Lepanto, quien recuerda que ya desde pequeña solía acudir el día de San Rafael a Los Villares con sus padres "y en el mismo sitio que hoy". Eso sí, en su caso han desterrado el tradicional arroz y se han decantado por utilizar la barbacoa.

La hija de Alfonso Algaba, vecino de Valdeolleros se llama María y ayer fue su cumpleaños y, qué mejor manera que celebrarlo en familia en Los Villares. "Es el día del Custodio de Córdoba y el cumpleaños de mi hija", recuerda Alfonso. Esta familia fue otra de las que prefirió olvidar el arroz y degustar otros productos típicos de la jornada, como las migas, las chuletas, las sardinas y, para terminar con una buena tarta de cumpleaños.

La familia de Rafael Dorado fue otra de las que no faltó a la cita con el parque periurbano, al que el llegó a eso de las 08:00 "para coger sitio en las primeras matas, por la comodidad y porque los aseos están más cerca". El resto de su familia llegó apenas una hora y cuarto más tarde dispuesta a disfrutar de la jornada, como hizo también el grupo de amigos de Leo Castro, que tenían previsto ponerse a comer el arroz cordobés a eso de las 17:00. "Es el menú básico", anota, mientras da los últimos toques al perol, una imagen que se repitió en buena parte de Los Villares hasta que se echó el sol y comenzó el retorno hasta la capital, después de un gran día en honor al Custodio de Córdoba, San Rafael.