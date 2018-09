La permuta de pisos de Vimcorsa entrará en vigor el próximo 1 de octubre

Vimcorsa pondrá en marcha su programa de permuta de viviendas a partir del próximo 1 de octubre, tal y como ha anunciado hoy la presidenta de la empresa púbica, Alba Doblas, quien ha anunciado que lo aprobará mañana el consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda. Este programa va dirigido a aquellas personas que quieran cambiar su vivienda por otra.

"Tenemos a muchas personas que viven en hogares que no son hogares sino cárceles; hablamos de personas mayores y con dependencia que residen en viviendas inaccesibles por las barreras arquitectónicas que tienen o porque no tienen ascensor", ha referido Doblas. "También hay casos de personas que no pueden afrontar los gastos que suponen las reformas de sus viviendas o las cuotas mensuales que requiere por la bajada de ingresos de las familias", ha añadido. La presidenta de Vimcorsa ha relatado que el papel que jugará la sociedad pública en este programa el de intermediadora en las permutas de las viviendas particulares por otras que pueden ser de otros particulares o de la propia Vimcorsa a través de una cesión de uso o alquiler.

La presidenta de la empresa pública ha detallado asimismo que aproximadamente medio centenar de cordobeses han ofertado su vivienda en en el registro de ofertantes abierto hace unos meses por Vimcorsa. Están en su mayoría en "barrios populares", en el Sector Sur, la Fuensanta, Ciudad Jardín y el Naranjo, según ha puntualizado. "Sus precios oscilan entre los 24.000 y los 40.000 euros y tienen entre dos y tres habitaciones", ha precisado. "El perfil de los ofertantes es el de personas mayores y también el de quien ha heredado una vivienda y no va a vivir en ella. Además, una entidad financiera ha ofertado cocho viviendas", ha relatado.