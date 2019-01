García asegura que la licencia del tanatorio para San Rafael "no se echa para atrás"

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, ha señalado que la licencia del tanatorio para el cementerio de San Rafael, suspendida cautelarmente por un juzgado, "no se echa para atrás". García ha manifestado que "se echa para atrás cuando haya una sentencia que diga que esa licencia no se debió dar en un momento determinado por equis motivos".

El presidente de la Gerencia ha insistido en que esa parálisis es "cautelar" y ha añadido que se trata de "un hecho casi reglado hasta que se aclaren unas cuestiones". García ha añadido que en el auto "se dice que no se entra ni el fondo ni en la forma, sino que simplemente hasta que no se resuelva no se puede seguir adelante", algo que "es una práctica habitual cuando hay una denuncia de un privado a una licencia que se da".

El Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha decidido suspender cautelarmente la licencia concedida por Urbanismo a Cecosam para la construcción del mismo. Tras la suspensión, el Consistorio y/o Cecosam tienen ahora 15 días de plazo para recurrir la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar y el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, ha recordado que "esta inversión ha estado siempre en entredicho" .