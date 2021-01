Según me han contado, que hasta lo he podido leer aquí, en mi Día, este año los Reyes Magos vienen en globo, y yo lo único que espero es que no tiren los regalos desde el cielo, que se puede liar parda, porque ya ves tú la puntería que hay que tener para no darle a alguien en la cabeza.

Aunque puede ser que yo me haya enterado mal y sólo saluden, digo yo, que tampoco me he enterado muy bien de cómo va el asunto.

Y me he enterado poco porque estoy con los cinco sentidos nada más que pendiente de la vacuna, que ojalá sea la gran noticia que tanto tiempo andábamos buscando, esa noticia que nos merecemos, y mucho más en este nuevo año que acabamos de comenzar.

Qué hartura de 2020, menos mal que se ha acabado, que es lo mejor que nos podía pasar, porque vaya la que nos ha dado, y vaya año malo que nos ha caído. Que a veces pienso que estamos mejor de lo que podríamos imaginar, porque ha sido gorda, pero de tralla, que esto se va a estudiar en los libros del futuro, y eso que no nadie lo ponga en duda, porque es así.

A lo que iba, el lote de llorar que me pegué el domingo cuando vi como le ponían la inyección a Araceli no se lo puede imaginar nadie, pero llorar como un crío, que no me recuerdo yo llorando tanto, lo digo de verdad, pero es que fue muy emocionante. Y luego que alegría cuando fueron vacunando a más gente, también de Córdoba, y ahí siguen, que ojalá ya mismo lo estemos la mayoría. Aunque a mí me han dicho que todavía me queda un trecho, aunque espero que no sea mucho, porque mientras más estemos vacunados, mejor que mejor.

Eso es lo único que les pido a los Reyes Magos, que las vacunas funcionen y empecemos a salir de esta cosa tan mala que nos ha pasado en el 2020, y por eso también les pido que el 2021 no se parezca en nada al anterior, pero en nada, que vaya añito. Y también les pido que no se asomen mucho a las barandillas del globo, vaya que tengamos una desgracia, que ya sólo nos faltaba eso.

Pero seguro que no pasa nada, y además tengamos en cuenta que ellos son magos y algo siempre pueden hacer. Por pedir, como el que dice, que no quede, que contra el pedir está el no dar, como se suele decir, o es algo parecido. En fin, que yo, por lo menos, he empezado este nuevo año con otro ánimo, de otra manera, que yo creo que intentarlo, por lo menos, ya merece la pena y nos quita cosas de la cabeza.

Cualquier cosa vale para empezar con buen pie, que es lo menos que nos merecemos tras la zancadilla del año pasado.