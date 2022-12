Que sí, que nos metieron tres el otro día, sí, pero que no pasa nada, que también es normal perder de vez en cuando, que eso es así, nos guste o no. Que todos queremos que gane siempre nuestro Córdoba bueno, pues claro, faltaría más, pero porque hayamos perdido esta vez no quiere decir nada, que si perdemos tres veces más, y de forma seguida, sí que nos tenemos que preocupar, pero de momento, tranquilos.

Tampoco podemos pasarles a los chavales nuestras cosas, que había que escuchar a algunos amigos del barrio, que daba miedo oír lo que decían, que a más de uno se le iba la cabeza por momento. Que ni somos los mejores del mundo mundial un domingo, ni al siguiente nos vamos a llevar un sofocón de los gordos, que esto es fútbol y funciona así. Que el Mundial, lo recuerdo, empezó con la derrota de Argentina por Arabia Saudí, que se dice pronto, y ahí están los tíos plantados, que esta tarde juegan la final. Que es el único título que le falta a Messi, que la verdad es que el otro día lio el taco bien liado, que vaya cómo le puso el gol en bandeja al delantero.

Pues eso mismo, y en nuestra división el Alcorcón es uno de los gordos, no es una arabiasaudí de turno, ni mucho menos, que seguro acaba arriba. Además, que el otro día Cayetano y yo estuvimos viendo el calendario a conciencia, lo bueno es que ahora a los más fuertes les toca pasar por el Arcángel en la segunda vuelta, y si esos partidos los sacamos, pues ya tenemos mucho, pero mucho, avanzado, que la cosa no pinta ni tan mal.

Pues ya hemos empezado a organizar lo de Nochevieja, que seguramente va a ser otra vez en el cocherón de mi amigo Manolo en la calle Montero, que es un sitio estupendo para lo que nosotros queremos. Ya no nos acordamos, pero cómo ha cambiado la cosa, que hasta hacer nada estuvimos sin poder juntarnos y teniendo que medir la distancia a la que estábamos del otro, pero este año no. Con prudencia, porque los bichos siguen estando muy cerca, pero bueno, pudiendo estar con la gente, que para eso es la Navidad me parece a mí. Además de para atiborrarse, claro, de todo un poco, que de vez en cuando no hace daño, que no siempre va a ser filete de pollo a la plancha, me parece a mí.

En fin, que esto va que se las pela, pero como pasa cada año, que luego cerramos los ojos y ya estamos en verano, que aquí pasando enero poco frío pasamos ya. Y de momento, agua sí que ha venido, y bienvenida, que todavía tiene que caer más, pero frío, lo que se dice frío, poco hemos pasado. Y que no pasa nada si nos escapamos, al precio que cuesta poner el brasero.