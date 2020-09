La oposición respalda la suspensión de la Cabalgata de Reyes de Córdoba y el espectáculo de Cruz Conde

Los grupos municipales de izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba han mostrado su respaldo a la cancelación de la Cabalgata de los Reyes Magos anunciada este mismo miércoles por el cogobierno de PP y Cs. PSOE, IU y Podemos consideran lógica, por lo tanto, esta medida, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia del covid-19.

"Cancelar el espectáculo de luz y sonido y la Cabalgata es la única decisión responsable que podría tomar el Ayuntamiento ante las circunstancias actuales", han manifestado desde el Grupo Municipal Socialista. A esto han añadido que "el gobierno de Bellido tendría que reconocer que de nuevo llegan tarde" ya que, han apuntado, "esta suspensión era a todas luces la oportuna desde hace mucho tiempo, pero han seguido avanzando con los expedientes y anunciándolos fuera de toda lógica".

El PSOE ha continuado con las críticas y ha denunciado que "este Ayuntamiento ha perdido recursos y tiempo para evitar modificar sus planes, les ha costado suspender este espectáculo con el que esperaban volver a intentar tapar su nefasta gestión".

Por su parte, IU ha dicho que considera "coherente" esta suspensión y ha valorado que se tomen medidas "que vayan en la línea de lo recomendado por las autoridades sanitarias, sobre todo en estos momentos tan delicados".

Lo que toca ahora, han dicho desde IU, es "hacer una propuesta igual de coherente con el dinero que iba a ser destinado a estas iniciativas" por lo que han avanzado que harán "una propuesta que sirva y sea eficaz a la ciudadanía cordobesa, con una perspectiva social y que ayude a los cordobeses y cordobesas que peor lo están pasando en esta crisis económica y social".

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos ha sido más crítico y ha manifestado que "no se ha sorprendido" por estas suspensiones porque "justo hace 20 días la portavoz, Cristina Pedrajas, ya había advertido de que seguir adelante con esos eventos multitudinarios en plena pandemia era una temeridad".

"Hemos llegado a la conclusión de que el equipo de gobierno vive en una realidad paralela, en su propio mundo", señaló en su momento Pedrajas, "y hoy se han dado de bruces con la realidad", ha añadido, por su parte el concejal Juan Alcántara.

Desde la formación morada han incidido en que "el cogobierno bicéfalo de la ciudad estaba actuando como si no pasara nada en el mundo y Pedrajas en esa rueda de prensa puso como ejemplo algo que hoy salta de manera previsible para todos, menos para el cogobierno local: La inversión en el alumbrado navideño y en la Cabalgata de Reyes, que a nuestro juicio ya se intuía que no se podrán llevar a cabo, porque no se pueden producir aglomeraciones de público".

Dicho esto, Podemos Córdoba considera que se ha tomado la decisión "más lógica" para prevenir y tratar de frenar el avance de la enfermedad.