Los grupos de la oposición exigen el cese del gerente de Cecosam

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE, IU y Podemos, han exigido el cese del gerente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Pedro José Ruiz, por "sus maneas despóticas" y por la forma de gestionar la entidad.

Los tres grupos con representación en el Ayuntamiento han manifestado su rechazo al trabajo que realiza Ruiz y han denunciado que "no quiere saber lo que piensan los trabajadores". Además, han criticado la falta de información al comité de empresa y han asegurado que Ruiz ya ha indicado a la plantilla de Cecosam que "no se va a llevar a cabo la subida salarial prevista para 2019 y para 2020".

El edil socialista José Antonio Romero ha asegurado que "la excusa" de Ruiz para aumentar el sueldo a los 47 trabajadores de Cecosam es, según ha dicho, porque "ese dinero se necesita para elaborar un plan estratégico, que dará resultados en ocho años, algo que no se puede entender".

"No vamos a ceder en esa decisión, tenemos claro que los trabajadores de Cecosam no son de segunda", ha criticado, al tiempo que ha recordado que si ese aumento salarial no se lleva a cabo supondrá que el incumplimiento del convenio colectivo.

Por ello, ha pedido que "se cese al gerente de Cecosam, ya que solo piensa que la empresa es suya y se olvida que hay un consejo de administración con representación de todos los grupos políticos".

Así, Romero, junto a los ediles de Podemos y de IU, han dado un plazo a Pedro José Ruiz de 48 horas para que convoque un consejo de administración con el aumento del salario. En caso contrario, ha advertido de que "convocaremos un consejo de administración extraordinario".

El concejal del PSOE, que fue gerente de Cecosam en el mandato de Isabel Ambrosio, además, ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "interceda, ya que dijeron que no iban a acabar con los servicios públicos".

Mientras, la edil de IU Amparo Pernichi ha coincidido en Romero en sus argumentos y también ha denunciado "la falta de gestión de este gerente" y ha citado algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo Pedro José Ruiz desde su nombramiento, como por ejemplo, la contratación de un arquitecto un arquitecto externo, que es "un gasto añadido" o "a una empresa malagueña para que audite una empresa cordobesa".

También ha advertido de gastos que se llevan a cabo en Cecosam, como ofrendas florales a Manolete -que ha calificado de "superfluas", que "no ayudan a mejorar los servicios". Es más, ha señalado que el gerente de esta empresa municipal "pretende encargar a una asesoría externa la confección de los cuadrantes". Por ello, para Pernichi "todo apunta a que lo que quiere montar una empresa con chiringuitos en los que rueden empresas externas".

También ha aludido a la pretensión de Ruiz de llevar a cabo un plan de calidad valorado en 100.000 euros, "cuando el plan estratégico de la ciudad se ha valorado en 90.000 euros". Pernichi, además, ha pedido también su cese.

En la misma línea, el edil de Podemos, Juan Alcántara, ha solicitado transparencia a Cecosam y al alcalde que cese al gerente. Además, ha recordado que el aumento salarial de la plantilla supone un 30% más de presupuesto.