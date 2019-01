La oposición municipal rechaza en bloque el plan del Gobierno para el Cercanías

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba PP, Cs y UCOR y la formación que mantiene un pacto de gobernalidad con el equipo de gobierno delPSOE e IU –Ganemos Córdoba– han mostrado sus respectivos rechazos en bloque a la propuesta de Fomento de supeditar la construcción de las dos estaciones que faltan del Cercanías, las del Parque Joyero y Levante, a la demanda del número de viajeros que tengan. “Este proyecto nació con el PP en la Alcaldía de Córdoba, era un proyecto muy difícil que costó mucho trabajo y negociaciones. Tras ello hubo un compromiso con el Gobierno de que el billete costara lo mismo que estaba costando el billete a Rabanales, que se ha incumplido por dos veces con subidas importantes; y también con respecto a las estaciones, de las que quedaban dos pendientes”, ha recordado el portavoz municipal del PP, José María Bellido.

“Yo llevo todo el mandato diciéndole a la alcaldesa de que con el dinero que venía del Ministerio de Hacienda con cargo al convenio que tiene con el Ayuntamiento de Córdoba se podían haber financiado las estaciones”, ha añadido. “Se me llamó de todo y entonces se decía siempre, cuando gobernaba Rajoy, que eso tenía que hacerlo el Gobierno”, ha relatado. “Y ahora resulta que hay otro Ministerio de Fomento y dice lo que nunca llegó a decir el otro Ministerio de Fomento, que ya veremos si se financian o no”, ha insistido, defendiendo que “aquí lo que hay es una hipocresía y una doble vara de medir del PSOE y de la señora Ambrosio tremendas. En octubre se nos dijo que iba a tener una reunión con Pedro Sánchez para tratar todas las inversiones y además ésta y desde entonces a 1 de enero se ha subido el precio del billete y ahora se nos dice que las estaciones están en el aire”.

Bellido ha incidido en que sigue defendiendo que “hemos perdido tres años para con fondos del Gobierno de la Nación acometer esas dos estaciones. Desde que está el PSOEal frente del Gobierno de la Nación todos los compromisos con el Metrotrén se han ido incumpliendo uno tras otro”.

Desde Ganemos Córdoba consideran “inaceptable” esa supeditación de la construcción de las estaciones del Cercanías a la evolución del número de pasajeros, según ha defendido el coportavoz de la formación Rafael Blázquez. “Lo consideramos inaceptable porque esto es la pescadilla que se muerde la cola, si no hay suficientes trenes y no hay suficientes paradas no se incrementará el número de pasajeros que utilicen este servicio”, ha insistido Blázquez, quien ha puntualizado que hay que llevar a la práctica las medidas acordadas por la comisión municipal creada para estudiar la viabilidad del Cercanías “y con las paradas suficientes; es imprescindible”. Blázquez ha recordado que desde Ganemos vienen insistiendo en que hay que reforzar todo el sistema del Cercanías, “no de un media distancia, que ha sido lo que se nos ha puesto sobre la mesa, y que sea todo el eje provincial desde Villa del Río a Palma del Río y desde Córdoba hasta Puente Genil; eso es lo que puede hacer viable el servicio ferroviario incrementando su número de usuarios”.

El portavoz de Cs, David Dorado, se ha mostrado “sorprendido por las declaraciones del Ministerio, puesto que se supone que cuando un servicio se pone en marcha ya se han realizado todos los estudios pertinentes de viabilidad. Desde un principio estaba predefinida la construcción de las paradas del Parque Joyero y de Fátima porque se supone que hay un estudio que concluye su idoneidad”, ha insistido. “Desde Cs nos preguntamos si la señora Ambrosio ha remitido este estudio al Ministerio. Si así fuera, nos tememos que el Gobierno de Pedro Sánchez pudiera estar buscando una excusa para dejar de invertir en Córdoba, a pesar de que su alcaldesa sea del PSOE. Después de tres años y medio de mandato, seguimos dándole vueltas a un servicio que cuenta con el apoyo de la ciudadanía cordobesa y un gobierno municipal incapaz de atraer inversiones necesarias para Córdoba, sea cual sea el color del gobierno central”, ha relatado.

“Es triste comprobar una vez más cómo somos los últimos en inversiones. Ahora condicionan las dos estaciones del Cercanías a la demanda, una vergüenza, ya basta de engañar a los cordobeses que ven cómo no construyen las estaciones, cómo no subvencionan el billete y cómo nuestro Ayuntamiento no adecenta las paradas ni Aucorsa acondiciona sus líneas hacia las paradas del Cercanías”, ha sentenciado el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano. “Ya está bien de cartas, nuestra alcaldesa debe reunirse con el ministro, que es de su propio partido, y conseguir esas inversiones”, ha dicho.