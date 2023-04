La oposición denuncia que los barrios de Córdoba están sucios y abandonados

El Debate sobre el estado de la ciudad ha enfrentado dos visiones muy distintas de Córdoba, "la Córdoba de los mundos de Yupi", según ha defendido el portavoz socialista, José Antonio Romero, refiriéndose a la imagen de la ciudad que ha pintado el alcalde en su intervención; y "la Córdoba oscura de Gotham", como ha destacado el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, refiriéndose a las intervenciones de los portavoces de la oposición. Unas intervenciones en las que toda la oposición ha reprochado al alcalde que los barrios están "más sucios que nunca" y abandonados por parte del Ayuntamiento y han hablado en sus respectivos discursos del "clima de presunta corrupción" que vive el Ayuntamiento con el caso Infraestructuras, caso judicializado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de ese área municipal.

El PSOE

"En su intervención, señor alcalde, ha demostrado que usted vive en los mundos de Yupi; su mandato ha sido en blanco y fallido, ausente de los problemas de los vecinos de Córdoba", le ha dicho José Antonio Romero a José María Bellido. El portavoz del PSOE ha invitado al primer edil a darse un paseo por los barrios "y verá que Córdoba está más sucia y abandonada que nunca; con incluso selvas de vegetación descontrolada y el peligro de incendios que ello supone". También ha referido que este mandato municipal se va a recordar como el del supuesto caso de corrupción "y usted no ha hecho nada al respecto, ya que sigue habiendo malas prácticas en la contratación, no lo digo yo, lo dice también Intervención", ha defendido.

Romero ha destacado "hasta 25 proyectos" que no se han llevado a cabo "por su mala gestión, de la que no se salva ni el patrimonio histórico de la ciudad" y ha criticado que "no sea una realidad aún" el Plan de Gestión del Casco Histórico y el estado de "desastre" de instalaciones como la pista de atletismo de El Fontanar o el campo de fútbol de Alcolea. También ha denunciado, entre otras cuestiones, que "no se ha arreglado el caso de la falta de porteros en los colegios y la climatización de muchos de ellos", el "atasco" de las licencias en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y que "no se ha hecho nada para que avance la obra de la Ronda del Marrubial".

IU

El portavoz de IU, Pedro García, ha recordado a la desaparecida Amparo Pernichi (también edil de IU) para insistirle al alcalde que muchos de los proyectos de este mandato son heredados del anterior, en la que ella era la responsable de Infraestructuras. "El 95% de los proyectos de los que usted ha hablado en su discurso son del mandato anterior", ha insistido. García ha denunciado que en 44 años de democracia, "el Ayuntamiento se ve por primera vez envuelto en un presunto caso de corrupción; caso respecto al que usted no ha hecho nada hasta que ha actuado el juez" y ha reprochado al alcalde que "nunca jamás ha estado la ciudad tan mal en materia de limpieza como lo está hoy; hasta los vecinos de Cañero se reúnen para limpiar sus calles", ha relatado. Respecto a la GMU ha defendido que "durante este mandato se dan un 25% menos de licencias que en el mandato pasado" y ha criticado la "mala" gestión turística municipal. "Éramos en cifras turísticas la primera ciudad patrimonio de la humanidad de España y ya no lo somos", ha puntualizado.

Vox

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha destacado los "incumplimientos" del equipo de gobierno. "Su primera gran mentira fue la de bajar los impuestos", le ha dicho a Bellido. Para reprocharle "que tiene en el cajón el doble de millones de euros en remanentes que el que tenía [la anterior alcaldesa] Isabel Ambrosio (PSOE), a la que usted le decía que tenía que irse del Ayuntamiento por ese dinero no ejecutado del presupuesto". También se ha referido al tema de la limpieza de la ciudad denunciado que "Córdoba está más sucia que nunca, con ratas como leones" y le ha reprochado al alcalde que "tiene a todos los empleados municipales en pie de guerra". Badanelli le ha recordado a Bellido que Vox pidió en diciembre que se investigaran contratos del Imdeco y el Imtur, "porque, ya se sabe, abusamos de los contratos menores y acabamos con un concejal detenido, igual está usted pecando por omisión".

Podemos

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, también se ha referido a "la falta de nuevos proyectos" de este mandato y ha asegurado que en materia de justicia social y en el cuidado del medio ambiente "no han hecho nada; no son sus prioridades, son unos negacionistas del cambio climático, se han aprobado mociones al respecto con medidas que no se han llevado a cabo". Pedrajas ha insistido además en que declarar como zonas de bajas emisiones a las zonas Acire "ha supuesto más contaminación para esas calles del Casco Histórico" y que el Ayuntamiento suspende en la transición energética hacia las renovables. La portavoz de Podemos ha añadido, entre otros asuntos, que "los presupuestos de Vimcorsa están vacíos y continúa habiendo desahucios" y que "no se llevan a cabo planes de empleo para personas en exclusión".

Concejal no adscrito

El concejal no adscrito, David Dorado, ha aprovechado sus turnos para defender su inocencia en el caso Infraestructuras y ha reprochado al alcalde que, con sus declaraciones, "no respete mi derecho constitucional a la presunción de inocencia". Además, Dorado ha advertido al regidor que muchos de los proyectos municipales los están llevando a cabo empresas que están siendo investigadas, "como el de la red eléctrica de la Feria" y le ha pedido que "sea muy pulcro, por el bien de todos" en las contrataciones. "Soy inocente, no tengo temor en colaborar con la Justicia, procure usted hacer lo mismo", le ha sentenciado a Bellido.