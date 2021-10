La oposición asegura que la comisión del caso Torrejimeno "revela todo lo que el PP y Cs no quieren que salga"

El grupo municipal de IU ha coincidido con el de Vox en que la comisión de investigación que se lleva a cabo para aclarar los hechos ocurridos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) hace más de un año con "un correo ultimátum" a la exgerente y actual edil, María Luisa Gómez Calero, que terminó con su dimisión, supone una "verdadera revelación de todo lo que el PP y Cs no quieren que salga" . Esa ha sido la principal conclusión de los grupos de oposición tras la comisión celebrada este martes, 19 de octubre, en la que ha declarado Isabel Albás (Cs).

La concejala de IU, Alba Doblas, ha acusado al PP y Ciudadanos de querer llevar la comisión "a la nulidad absoluta". Para Doblas, "no hacen sino demostrar que para el PP y Ciudadanos la transparencia no es propia del gobierno municipal, esta comisión supone una verdadera revelación de todo lo que no quieren que salga".

Coincide con la misma idea la concejala de Vox, Paula Badanelli, que ha expresado que "hay mucha gente que piensa que la comisión no está sirviendo para nada, y realmente no está sirviendo para aclarar nada de lo sucedido entre Gómez Calero y Torrejimeno, pero sí está dando muchas pistas del despilfarro, de tirar el dinero y de actuaciones sin justificación". A juicio de Vox, "las acusaciones que en su día lanzó Gómez Calero, hoy no se sostienen".

"De los diferentes testimonios va saliendo la verdad", ha asegurado Alba Doblas, que ha añadido que "sabemos que no quieren que la comisión tenga resultados, pero sí va a tener para la transparencia y la ciudadanía, que tendrá constancia de las irregularidades, cada vez mayores, que van saliendo".

Entre algunas de ellas saltó en la comisión la del contrato para el World Padel Tour que "no tiene transparencia y prueba de ello es que constantemente asistimos a dichos y desmentidos por parte de los que intervinieron en este asunto tan oscuro", ha indicado. Doblas, en conclusión, ha afirmado que "estamos convencidos de que efectivamente el gobierno tiene mucho que callar y esta oposición mucho que destapar".