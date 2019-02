La ocupación hotelera rozará el 80% de media en Córdoba en el puente de Andalucía

Para algunos, los más afortunados, pasado mañana comienza el primer puente festivo del año. Se trata del puente del Día de Andalucía, día de la comunidad autónoma que se celebra el próximo jueves y que ha hecho que sean muchos –como es el caso del sector educativo– los que tengan permiso del jueves 28 de febrero al domingo 2 de marzo. Los hoteles de Córdoba esperan ya a los turistas con los precios de temporada bajos.

No obstante, el puente del Día de Andalucía es un puente “atípico”, según el sector hostelero y hotelero, al ser tan sólo un puente a nivel regional y no nacional, lo que supone que la mayoría de los turistas españoles que pueden venir a Córdoba estos días lo harían desde la comunidad autónoma andaluza. En ello coinciden tanto el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería y el Turismo de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, como el de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Alejandro Navarro.

“Va a ser un puente de poco movimiento, respecto al que no tenemos grandes expectativas; son fechas que son el preludio de lo que está por venir en abril y, sobre todo, en mayo, la temporada alta en Córdoba. Barajamos que el día más fuerte, el sábado, los hoteles estarán ocupados entre un 80 y un 85%, lo normal en estas fechas”, ha detallado De la Torre. “Estas fechas, los padres no se las suelen tomar de puente; no obstante, parece que quien decida hacer turismo, al ser unos días de calor los que se esperan, puede que opten por viajar hacia zonas de costa”, ha añadido el presidente de Hostecor.

“La ocupación que esperamos no es la de un puente, es la misma que se suele dar en estas fechas en las que aún no ha empezado la temporada alta; esa ocupación es baja de lunes a viernes, día en el que empieza a crecer”, ha defendido Navarro. “Para estos días esperamos una ocupación hotelera del 70% el jueves 28 de febrero y el viernes 1 de marzo, mientras que para el sábado 2 de marzo esperamos una ocupación de casi el 90%”, ha anotado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba. Navarro coincide con De la Torre en que el buen tiempo desplazará a los posibles turistas a zonas costeras de Andalucía. “El buen tiempo les hará que se planteen destinos de costa”, ha puntualizado el presidente de Aehcor.

Navarro ha recordado que este “puente que no lo es” llega en una época del año en el que Córdoba vive los peores meses turísticos “de temporalidad baja profunda; esos meses son entre noviembre y febrero, no sólo por una ocupación hotelera que de media no supera el 50%, sino también porque se trata de una época del año en el que los precios del sector están muy bajos”, ha destacado.

Según datos del sector en cuanto al perfil del turista que se suele decantar por Córdoba para pasar el puente del Día de Andalucía, aunque es de carácter regional, el 50% de las reservas corresponde a turistas extranjeros.

Quienes decidan visitar Córdoba durante los próximos días van a disfrutar de un buen tiempo. Así, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para el jueves se prevé una máxima de 25 grados y una mínima de cuatro, mientras que para el viernes se esperan temperaturas oscilarán entre los 26 de máxima y los tres de mínima. El sábado, según la Aemet, el termómetro llegará a los 27 de máxima y a los seis de mínima, los mismos baremos que la Aemet prevé para el domingo.