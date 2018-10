El obispo subraya que "está muy claro de quién es la Catedral"

Éstas fueron las palabras que pronunció respecto a la Mezquita-Catedral, mientras que también hizo referencia a la situación que atraviesan esos tres barrios de la capital, que están incluidos entre los 15 más pobres de España, tal y como refleja el proyecto europeo Urban Audit, y que son Azahara-Las Palmeras, Guadalquivir y Sector Sur-. A su juicio, se trata de "una circunstancia que la ciudad soporta de manera crónica". También para ellos pidió la protección de San Rafael para que "demos pasos significativos y los barrios más desfavorecidos cuenten con la ayuda de todos", al tiempo que lanzó otra pregunta: "¿Cómo admitir que estemos a la cola en educación, sanidad, desarrollo y progreso en barrios concretos?". "No estoy hablando del Tercer Mundo, no estoy hablando de África, estoy hablando de Córdoba ciudad y son datos. A todos los cordobeses nos deben avergonzar y estimular a trabajar por los más necesitados, que están en nuestra ciudad; atended a esos que urge atenderlos", subrayó.

Fernández continuó en esa línea y reconoció que cuando realiza algún viaje y dice que es el obispo de Córdoba "me preguntan por la Catedral, desde el Papa hasta el último obispo". Así, se preguntó "¿no hay otra cosa?". "Estamos muy orgullosos, pero ya está bien. Sería impropio que la Iglesia se metiera en los asuntos del Ayuntamiento, aquí hay una independencia que yo suscribo", subrayó. Para el obispo, se trata de sostener entre las administraciones "una independencia, un justo respeto mutuo para una colaboración" y rechazó "meternos en ámbitos que no son propios". Por ello, defendió, "que cada uno administre su casa, que tiene bastante con eso".

Emilio Aumente considera que el prelado "comete un grave error"

El teniente alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Emilio Aumente, fue uno de integrantes del equipo de gobierno municipal que ayer acudió a la misa en la basílica del Juramento por la festividad de San Rafael -también acudió delegado de Cultura de la Junta, Francisco Alcalde- y mostró su disconformidad con la homilía que pronunció el obispo, Demetrio Fernández. Así, Aumente consideró que el prelado cometió "un grave error" y sostuvo que "su ámbito debe ser otro, como el de la paz, la concordia y, sobre todo, la caridad cristiana, que ha sido fundamental en mi vida". El edil del PSOE también criticó el hecho de que el obispo "use el día de San Rafael, que es el Custodio, para dar un mensaje político", en alusión a los tres barrios cordobeses que forman parte del listado de los 15 más pobres de España y "lo haya relacionado con Mezquita-Catedral". "No es el ámbito, ni el lugar para hacerlo", anotó Aumente, quien también recordó que el actual equipo de gobierno municipal "ha triplicado las medidas sociales" en lo que va de mandato, a diferencia de otros. Quien también se pronunció ante la homilía que pronunció el obispo fue el teniente alcalde de Turismo, Pedro García, que no acudió a la misa, pero sí quiso mostrar su disconformidad ante las palabras del prelado a través de sus redes sociales. Así, a través de Facebook, publicó que "me parece absolutamente inaudito que en pleno siglo XXI tengamos que soportar día tras día la indecencia de este obispo". "Se puede ser políticamente correcto, sé de una que lo va a ser, pero creo que ya va siendo hora de decir basta", subrayó.