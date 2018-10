El nuevo primer día de Torrijos

El Palacio de Congresos de la calle Torrijos está abierto. Sí, es cierto. Tras un lustro de espera y unas más que complicadas actuaciones y tamibén un controvertido y casi eterno proceso administrativo, la actividad ha vuelto. Por el momento, todo huele a nuevo y la pintura refleja esa sensación de estreno, como cuando se estrena un coche. Por este espacio, justo en frente de la Mezquita-Catedral, pasaron ayer cientos de personas que asistieron a la inauguración de Biocórdoba y, gran parte de ellos -sobre todos los compradores y los vendedores de productos- convirtieron algunos de sus pasillos en minúsculas oficinas de trabajo para intentar llegar al mejor acuerdo posible. Eso sí, alguno que otro echaba de menos una cafetería en el interior del palacio por aquello de intentar cambiar de aires entre tanta y tanta conversación y producto ecológico.

Y algunos de los que ya conocían el anterior salón de actos y accedían por primera vez al ahora reformado se llevaban la impresión de que "parece que hay menos sitio y menos sillas", tal y como expresaban; realmente daba esa impresión. Y es que lo que ocurrió ayer es que el salón de actos no estaba abierto al completo, ya que se había instalado un sistema de tabiquería móvil, que se puede quitar en las ocasiones en las que haya más público. Es más, con la conclusión de la primera fase de la reforma, se pone en uso aproximadamente el 50% del Palacio de Congresos, contando con la iglesia de San Sebastián, el Patio Azul, la sala Hernán Ruiz, la sala Averroes, la sala Luis de Góngora, la sala Pablo Céspedes, el Adarve y el salón de actos, un espacio multiusos con capacidad para 759 personas.

Tras todos los avatares sucedidos durante estos interminables cinco años de cierre para el sector del turismo de congresos, ayer no hubo representante institucional alguno que no dejase de destacar la importancia de la reapertura del Palacio de Congresos y de que comienza una nueva etapa para todos. Y eso, que lo que se ha abierto es la primera fase, tras una inversión de algo más de cinco millones de euros. Así, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, anotó que el de ayer era "un día cargado de emociones". "Es difícil no echar la mirada atrás cuando entramos después de muchos años de obras; el lugar es inigualable", consideró. También recordó que el proyecto de mejorar este espacio ya surgió cuando ella era delegada del Gobierno de la Junta y la actual presidenta autonómica, Susana Díaz, era consejera de Presidencia. "Han sido muchos los años de trabajo para abrir el centro", consideró. Y añadió que "una ciudad como Córdoba no se podía permitir no tener abierto y perfectamente actualizado este espacio". Ahora, consideró Ambrosio, es "un lugar moderno y competitivo".

Y claro, Susana Díaz, reiteró la historia, aunque ofreció una pista más. Aquel acuerdo entre ambas se produjo tras una reunión con la patronal en Córdoba. "No era presidenta y defendí que el Palacio de Congresos tenía que ser un activo", anotó la presidenta, quien reconoció que aún resta que se lleve a cabo la segunda fase de las obras. Al respecto, informó de que cuando concluya el palacio contará con espacio para 1.500 asistentes.

"Vamos a trabajar en cooperación con los empresarios del sector para que el Palacio de Congresos sea un estímulo que atraiga el mayor número de eventos", dijo la delegada del Gobierno, Esther Ruiz.

La segunda fase prevista en Torrijos, que se ejecutará a lo largo de 18 meses, permitirá no sólo incorporar el Patio Mudéjar, con suelo de cristal y su galería superior también acristalada, sino también el Patio Italiano, que podrá tener uso independiente del Palacio de Congresos, junto a la cafetería que tantos echaron ayer de menos.