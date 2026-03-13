Nuevo logro en el Reina Sofía de Córdoba: hace el primer trasplante hepático infantil de vivo usando robot quirúrgico en la extracción

La pequeña Laura, en brazos de su madre, junto a su tía y su padre.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha vuelto a superarse con un nuevo logro médico relacionado con el trasplante infantil hepático. En este caso, el centro sanitario ha realizado por primera vez la extracción de hígado de un donante vivo mediante un robot quirúrgico. La paciente era Laura, una niña malagueña de cinco meses, y la donante su tía materna, también llamada Laura.

El hospital cordobés se convierte así en el segundo de España en realizar extracción de injertos hepáticos infantiles por vía robótica tras La Paz de Madrid, que lo hizo por primera vez unos meses antes. Este viernes, Laura, que ahora tiene 15 meses, ha estado junto a sus padres y su tía en el Reina Sofía en la presentación de este hito, mostrando que, literalmente, ha vuelto a nacer gracias a este logro médico.

Laura con su familia y todo el equipo médico del Reina Sofía que ha participado en el trasplante. / Salas

Actualmente, cuatro hospitales de España (La Paz, La Fe, Vall d'Hebron y Reina Sofía) cuentan con capacidad para realizar la extracción hepática de donante vivo, sin embargo solo dos de ellos llevan a cabo este procedimiento mediante cirugía robótica. Hasta el momento, la robótica se ha empleado en cinco extracciones parciales de hígado para trasplante de donante vivo en el país, tres en La Paz y dos en el Reina Sofía.

El mejor regalo para Laura

Laura nació el 20 de diciembre de 2024 en Málaga y "volvió a nacer el 21 de mayo de 2025 en Córdoba", ha destacado su padre. La pequeña vino al mundo con atresia de vías biliares, una enfermedad congénita en la que la vía biliar no se desarrolla correctamente, lo que provoca la acumulación de bilis en el hígado hasta derivar en cirrosis.

Según ha contado Rafael González de Caldas, hepatólogo pediátrico y miembro de la unidad de Cirugía Pediátrica, esta enfermedad es la principal causa de trasplante hepático en niños. A veces puede llevarse a cabo una cirugía que pueda paliarla, pero finalmente hay que trasplantar. En el caso de Laura, “llegó en una situación compleja, difícil”.

La niña fue derivada desde Málaga al Hospital reina Sofía de Córdoba, donde encontró una nueva oportunidad de vida. Según ha explicado su padre pensaban que venían para unos días a hacerle unas pruebas y se quedaron aquí varios meses.

Laura recibe un beso de su tía, su donante. / Miguel Ángel Salas

“Fueron momentos muy duros por ver a una hija así”, ha reconocido. Y llegó un momento en el que “ni ella ni nosotros aguantábamos más, era muy duro”. Laura ha recuperado la vida y “algo tan sencillo como ver su carita blanca y sus ojos blancos es lo que más nos contenta” porque desde que nació, la niña tenía un tono amarillento propio de las enfermedades hepáticas.

“Hemos tenido mucha suerte no solo por su tita, sino por las instituciones que tenemos. Hemos vivido en otros sitios y sabemos que si estuviéramos en otro sitio no lo estaríamos contando. Es en estos casos cuando uno valora realmente lo que tiene”, ha agradecido.

"No dudé en ningún momento"

Por su parte, la tía de la pequeña ha asegurado que no dudó “en ningún momento” ser la donante de su sobrina al no llegar un órgano de donante fallecido y no ser compatibles sus padres, mientras la salud de la niña se deterioraba. “Solo hay que verla, merece la pena”, ha apuntado.

Laura ha agradecido el trabajo y apoyo de todo el equipo que las ha atendido en el Reina Sofía “porque sin esa calidez humana que nos han dado hubiera sido todo más difícil”. Sobre la operación, ha indicado que “es una cirugía mayor y duele, pero “compensa porque es un dolor que pasa, pero para ella es toda su vida”. “Merece la pena solo al ver la energía que tiene”, ha agregado.

Mientras, la madre de Laura ha confesado emocionada que “cada vez que venimos y hablamos de este tema el corazón se me llena de sentimientos encontrados”. “No había otra salida” que este trasplante, “pero estáis viendo lo viva que está esta niña. No para, y eso es un pequeño milagro”, ha añadido.

En su testimonio también ha resaltado “el calor humano y sostén” que han recibido “en todo momento”. “El sentirte aquí, en la guerra, sostenida, para mí es muy grande. Y ver el resultado de que mi niña está bien y que no para… Todo lo que hemos vivido merece la pena solo por ella”, ha concluido.

Una técnica que "fomenta la donación"

La delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha destacado que esta intervención es "un logro médico y muestra de la calidad de nuestro hospital", cuyas innovaciones lo posicionan como "referente a nivel nacional e internacional".

La cirugía robótica es "eficiente" y una "técnica mínimamente invasiva" que "fomenta la donación al ser una técnica menos agresiva para el donante vivo".

Por su parte, el jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva, responsable del programa de trasplante hepático y curujano principal del procedimiento, Javier Briceño, ha resaltado que muchos de los hitos del Reina Sofía están relacionados con cirugía y con trasplante infantil. Además, ha aprovechado para "pedir" a las administraciones, en este caso que "se siga apoyando no solo al equipo de trasplantes, sino a la cirugía innovadora" porque "lo que viene es la cirugía digital".

Sobre la donante, ha destacado que es "una valiente": "cuando uno oferta a un paciente una técnica novedosa en la que como médicos reconocemos que no tenemos experiencia, obviamente es un acto de valentía". "Los momentos eran difíciles y Laura mostró una valentía admirable", ha dicho sobre la tía de la niña.

Por último, el coordinador de Trasplantes, José María Dueñas, ha manifestado que el "éxito" no consiste solo en hacer trasplantes, sino en la capacidad de evolucionar del hospital y de sus profesionales. "Hoy nos preocupan esos avances técnicos para dar la máxima calidad y seguridad a nuestros pacientes", ha añadido.