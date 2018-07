Un nuevo grupo de unos 200 migrantes llega hoy a Córdoba

Tal y como presagiaron las instituciones la semana pasada, un nuevo grupo formado por unos 200 subsaharianos llagará hoy a Córdoba procedente de las costas andaluzas. Cruz Roja informó ayer de que el pabellón municipal de deportes Vista Alegre ha sido el lugar elegido, una vez más, para atender a estos inmigrantes llegados a Andalucía en patera y que no pueden ser acogidos en las provincias costeras a causa de la saturación que sufren en estos momentos.

El protocolo de atención será el mismo que se produjo la semana pasada. Desde la mañana de ayer el equipo de voluntarios de Cruz Roja trabajaba para habilitar el pabellón de deportes, una solución que se entiende provisional ante el anunciado efectuado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio. En ese protocolo, donde colaboran tanto Cruz Roja como técnicos del Ayuntamiento, se encuentran médicos, logistas y traductores, sobre todo de francés, además de voluntarios. A su paso por Córdoba, estas personas son atendidas por Cruz Roja, institución de la que reciben alimentos y les ofrece descanso, aseo, además de organizarles el viaje hacia su destino. Y es que, tal y como ya ha informado la institución humanitaria, prácticamente el total de los inmigrantes que pasan por aquí tan solo lo hacen durante un máximo de 48 horas.

Del grupo llegado la semana pasada, la mitad viajaron hacia Barcelona y Madrid, y otro contingente se dirigió a países como Francia o Alemania. Bilbao, Almería o Galicia son otros de los destinos hacia los que se dirigen estas personas, la mayoría con algún contacto familiar o allegado en España.

De esta forma, Vista Alegre ha vuelto a ser el lugar elegido por las instituciones para atender a estas personas, todo ello a la espera de que el Ayuntamiento anuncie un espacio definitivo para tal fin. Isabel Ambrosio habló la semana pasada de buscar un edificio que, de forma permanente, sirva para esta labor, de manera que no se afecte al funcionamiento regular de espacios como el pabellón de Vista Alegre. Esta intención, en la que también tienen previsto participar tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, la confirmó el teniente alcalde delegado de Presidencia, Emilio Aumente, quien además habló de dos edificios que ya se barajan, pero que todavía no se sabe dónde se ubicarán. En un principio se habilitó el Centro de Educación Ambiental, pero el tamaño reducido no permite la atención en masa a grupos tan numerosos.