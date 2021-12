Me gustaría contarles una historia buena y bonita de la Lotería, que me haya pasado a mí, o a alguien de mi familia, o de mis amigos, pero la verdad es que no tengo ninguna historia que contarles, porque nunca me ha tocado nada ni a nadie que yo conozca. La verdad es que a mí es difícil que me toque, porque eso sería mucho más que un milagro, porque primero hay que comprar. Menudo plan.

Mi hermana y mi cuñado juegan el mismo décimo que jugaban mis padres, les estoy hablando de casi 70 años jugando ese número, y no les exagero, pues nunca nos ha tocado nada, nada de nada. Algún reintegro, pero poco más, importante nunca. Pero claro, como dice mi hermana, cualquiera deja ya ese número, porque por probabilidad algún día acabará tocando, digo yo, porque como dice un amigo todos los números están en el bombo. Mi hermana siempre repite que el día que deje de comprarlo, toca, y por eso no deja de hacerlo, y eso que a veces mi cuñado se pone serio, que al final el dinero es de los dos.

Todavía me acuerdo yo de cuando mi padre se pegaba el paseíto hasta la Espartería para comprar su décimo, y ya de pasó se tomaba una cervecilla en el Correo o un medio en El Gallo, y así aprovechaba el viaje. Y anda que no iba ilusionado, pero tela, que anda que no hacía cuentas con mi madre de lo que íbamos a hacer con el dinero que nos tocara. La verdad es que, imaginando, el hombre disfrutaba a su manera, aunque más habría disfrutado si le hubiera tocado alguna vez, eso también es así.

Pues este año, más de lo mismo, que ni la pedrea, que vaya cómo es el número, que ni voy a decirlo, vaya que a alguien le dé por comprarlo y corra con la misma suerte que mis padres y hermana. En fin, que al final es como eso que suele decir, lo de la salud, pero es que de eso también andamos justitos, que vaya cómo está la cosa, nada más que regular, pero hay que seguir para adelante.

Ese mismo día volvió a empatar nuestro equipo fuera, y ya van no sé cuántos, pero por lo menos no se perdió y se sumó otro puntito, que siempre es bueno que eso pase. Que sí, que escoció más por ser en el último minuto, está claro, pero todo lo que sea sumar, es bueno, y más jugando fuera, o siempre se ha dicho eso.

Y nada, que les cuento poco de la Nochebuena porque no hubo relío, que el bicho malo este ha entrado en casa y casi no nos juntamos. Que esto ya empieza a ser como la Lotería, que ojalá toque algo, aunque sea la pedrea.