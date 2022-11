El otro día, hablando con una vecina del barrio, Susana, me di cuenta de todo lo que ha cambiado la vida de los nenes, que se parece muy poco a la que yo tuve aquí en el barrio. Y hay cosas buenas, como siempre, pero también algunas que son para que nos las miren, me parece a mí, que como digo siempre no siempre vamos a mejor.

Me contaba mi vecina que sus hijos apenas salían a la calle, que cuando no estaban en el colegio o con las actividades extra no sé qué, estaban estudiando o con las maquinitas, que por lo visto los dos están locos con esas cosas. De hecho, me dijo que conseguía hacerlos estudiar y que se portaran bien a base de eso, con amenazarles con quitarles las maquinitas.

Yo la escuchaba y claro, pensaba en mí de nene, que era justamente lo contrario, pero lo contrario. Yo apenas estaba en mi casa, para dormir y comer y poco más, y luego en la calle. Que cada vez que miro al suelo y veo las piedras de las calles me acuerdo de todas las que me dieron en la cabeza, que yo no sé la de brechas que tuve, una auténtica barbaridad, pero tela marinera.

Y las maquinitas de mi tiempo eran los tirachinas, los trompos y las limas, que anda que no he jugado con ellas, y sobre todo en este tiempo. Qué bien me lo he pasado yo en un descampado hasta arriba de barro, que eso era lo mejor del mundo, para desgracia de mi madre. Es que era muy feliz en un charco, hasta creo que más que un cerdo, que hay un refrán que habla de eso.

Y con los trompos, anda que no han salido cejas abiertas, que parece un juego inofensivo pero tiene su mandanga, pero tela, pero mucha. Mi amigo Manolo tenía un trompo que era un asesino en serie, que podrían haber hecho una serie y todo con él, que yo no sé la de trompos que destrozó, y es que le ponía unas púas que no veas, que ni las de caballo eran tan bestias. Lo de las maquinitas yo no lo entiendo, pero también porque nunca las he tenido, que si lo mismo hubiera tenido acabo como los hijos de mi vecina Susana, eso es así, que no se puede hablar de las cosas sin conocerlas. Algo tendrán, que a todo el mundo enganchan.

En fin, que las cosas pueden ser mejores o peores, pero que cada tiempo tiene las suyas y todas hay que entenderlas, nos gusten más o nos gusten menos. Y sin saber, lo mejor no es hablar, y adiós a las moscas, como dice ese otro refrán que tanto se nombre. Pues eso, que lo mejor es vivir lo que te ha tocado de la mejor manera, intentando disfrutar lo más posible y tratando de no fastidiarle la vida a nadie, que eso es lo más importante.