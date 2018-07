"Hay una necesidad de cambio tras 37 años del PSOE en la Junta"

-¿por qué ha decidido presentarse a las primarias?

-Considero que Córdoba y Andalucía necesitan el apoyo de muchos para que la situación cambie a nivel político, social, económico después de tantos años de un único de gobierno que nos ha hundido en la cola de casi todo. Y creo que la región más rica de España y la que tiene más posibilidades no puede estar a la cola de nada. Eso es lo que me ha animado a intentar ayudar y aportar mi granito de arena para que la situación cambie.

-¿Cree que concurrir como independiente puede ser un handicap?

-Creo que ser independiente forma parte del propio ADN de Ciudadanos, que siempre ha defendido la incorporación de personas que no tuvieran vinculación directa con el partido para no fomentar la gangrena de los partidos que sólo miran hacia adentro y se olvidan del talento que hay fuera y de la gente que quiere aportar su talento, su experiencia para que su ciudad mejore. Ciudadanos ha sido un partido abierto y no cerrado y la política actual en Europa va hacia ese camino. Hay cada vez partidos más abiertos, más comprometidos, con la sociedad, más vinculados con el tejido social. Esa es la diferencia entre los partidos antiguos que tienen que renovarse porque están en el pasado y los partidos modernos que promueven políticas que se abren a la sociedad civil y no exigen una adhesión al partido que les propone y eso es una virtud que hay que reivindicar.

-¿Formará parte de su lista Isabel Albás?

-Por supuesto. Isabel Albás va a seguir en el Parlamento de Andalucía porque Cs va a conseguir un resultado magnífico en Córdoba y fantástico en el conjunto de Andalucía porque lo dicen todas las encuestas. Ojalá hubiera muchas Isabel Albás en la política, no sólo en Cs porque su talento, su visión, sus ganas, su capacidad de entrega y sacrificio son espejos en los que nos tenemos que mirar.

-¿Qué perspectivas electorales tienen?

-Cs sale a ganar en cada una de las comparecencias electorales y esta no va a ser menos. No va a salir a ser clave de gobierno, sino opción de gobierno y tiene muchas posibilidades sobre todo porque hay una necesidad de cambio que se nota en los propios andaluces después de 37 años del PSOE en la Junta. Eso es consecuencia del hastío de la oposición tradicional que no ha aportado nada y del partido que lleva gobernando durante 37 años. Tanto tiempo gobernando la misma institución acaba viciando la casa y eso acaba por perjudicar al conjunto de la población. De eso se están dando cuenta los ciudadanos y están poniendo las esperanzas en el partido que nace de ellos, en Cs.

-Pero Cs ha contribuido a que el PSOE siga gobernando.

-Cs no ha apoyado al PSOE, le ha exigido al PSOE. Si no existiera Cs no se habría bajado el tramo autonómico del IRPF o el impuesto de sucesiones seguiría contemplándose como debate. No es un apoyo estructural para que gobiernes y te relajes, es una vigilancia atenta, una exigencia continua.

-¿Cuáles considera que son las prioridades para Córdoba?

-Que no se frene el talento colectivo sino que se impulse el talento individual; que cada sueño de crear una empresa o negocio no esté frenado por la burocracia, sino que sea una realidad; que se modernicen todas las estructuras sociales, sanitarias y educativas y que se vuelva la mirada a la educación.