El movimiento ciudadano reclama que se apliquen los acuerdos sobre veladores

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se ha dirigido al gobierno municipal para instarle a que se apliquen los acuerdos derivados del diálogo entre los sectores afectados en las mesas política y técnica sobre veladores. El primero de estos compromisos es la ordenación de las zonas donde se acumulan veladores generando problemas de convivencia, entre ellos, la avenida de Barcelona y los alrededores o Gran Capitán.

Tras haber pasado tres meses del plazo de solicitud, "parece claro que ya deben estar las zonas completamente ordenadas y los espacios, repartidos", aseguró ayer el CMC. Por otro lado, también exigieron que se apliquen las ordenaciones establecidas "y que son continuamente burladas por negocios incumplidores, que lucen en sus puertas mesas y sillas que duplican al menos las que tienen autorizadas y en muchos casos, ni pagadas". Esas mesas y sillas "se instalan en la vía pública fuera de la zona delimitada sin que la Policía Local ni la Gerencia de Urbanismo hagan suficiente por evitarlo, impidiendo la entrada a casas y el tránsito peatonal". La señalización usada, según el CMC, "ha resultado un fiasco al levantarse y desaparecer en muy poco tiempo". Las zonas de María la Judía, San Hipólito o San Nicolás "son ejemplo".

Por otro lado, tras las primeras retiradas de material almacenado en la vía pública sin permiso, "el Ayuntamiento parece haberse asustado o arrepentido porque no han vuelto aplicarse a pesar de que sigue habiendo mesas, sillas o bases de sombrillas aparcados en las calles y plazas". "No queremos pensar que el Ayuntamiento es incapaz de hacer cumplir la norma o, lo que sería peor, que no le importa que se haga", apuntaron desde el CMC. Por último, recordaron al presidente de la Gerencia que se comprometió a definir las variaciones de la tasa.