El Movimiento Ciudadano señala que los actos del Día del Turismo han sido "un riesgo para la salud"

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha pedido al gobierno municipal de PP y Cs en el Ayuntamiento de la ciudad "que no se organicen actividades en la calle sin control total del aforo", pues es lo que ha ocurrido en los actos organizados en el Casco Histórico con motivo del Día Internacional del Turismo y que han supuesto "un riesgo para la salud", por el covid-19.

En concreto, el CMC se ha referido así a "las cuatro actividades flamencas organizadas en cuatro plazas del casco", en las que "se ha delimitado un pequeño trozo con sillas a la distancia necesaria, pero a la vez se ha permitido la acumulación de personas en el entorno, de pie, sin mantener la distancia e incluso sin mascarilla".

Esto, según ha criticado el CMC, "supone poner en riesgo a la población asistente y a los artistas en una época en la que hay que mantener la máxima prudencia", contrastando así "la lógica rigidez de las normas que hay que seguir en la organización de actividades bajo techo de todo tipo, también turísticas, con la ligereza con la que se han organizado las del Día del Turismo en el casco, sin prever que los asistentes se podrán acumular en el entorno delimitado y sin que hubiera respuesta municipal en el control de esa asistencia incontrolada".

Finalmente, "la asistencia no ha sido masiva, pero de haberlo sido el problema generado hubiera sido importante", añadiendo el CMC que cree "necesario el apoyo a la zona de la Judería", pero que ello "no puede ir en detrimento de la seguridad y de la aplicación de las normas sanitarias".

Además, "que se haga al aire libre no impide que se disponga lo necesario para asegurar la distancia social y se evite la acumulación de personas asistentes. No se puede animar a los cordobeses a ser los turistas de su propia ciudad si no se asegura paralelamente que las condiciones van a ser las mejores, y que no van a encontrarse" aglomeraciones de personas en la presente situación de pandemia.