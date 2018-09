Por una movilidad saludable

Las bicicletas tomaron la ciudad como reivindicación del uso de medios de transporte más sostenibles en una jornada de diversión, convivencia y calor en la que participaron miles de personas. Familias, grupos de amigos y parejas disfrutaron de la Fiesta de la Bicicleta, una cita que cada año atrae a más gente y que sirve de apertura de la Semana Europea de la Movilidad.

Desde las 10:30, la avenida República Argentina ya acogía a los primeros participantes. La salida estaba prevista para las 11:00 pero había que llegar con antelación por cuestiones de organización. Así, el ambiente se fue preparando para la fiesta; unos siete kilómetros de recorrido por avenidas de la ciudad, sobre todo del noroeste ya que desde el paseo de la Victoria y Ronda de los Tejares, el grupo fue hacia la avenida del Brillante, la Arruzafilla, Santa María de Trassierra, Arroyo del Moro y Medina Azahara hasta volver al punto de partida.

Bicicletas de todos los tamaños y estilos, triciclos y vehículos adaptados a personas con movilidad reducida formaron parte de esta actividad que ya se ha convertido en una cita ineludible del inicio del curso. Además, en esta ocasión también tuvo carácter solidario ya que, al hacer la inscripción, se invitó a los participantes a llevar productos no perecederos para el Banco de Alimentos si tenían posibilidad de aportar.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, destacó que la Semana de la Movilidad es "una excusa para reforzar nuestro compromiso con una movilidad sostenible en una ciudad como Córdoba, que tiene muchísimo atractivo para el uso alternativo al vehículo particular, desde la bicicleta hasta caminar o la posibilidad de combinar los distintos modelos de transporte público". En esa línea, explicó que "la ciudad hizo una apuesta hace mucho tiempo que viene consolidando". La intención de esta actividad es mostrar que "el uso de la bicicleta en Córdoba es posible, es saludable, hace que tengamos una ciudad más sostenible y garantizamos que los tiempos en los recorridos sean más cortos que usando otro tipo de transporte".

Ambrosio, que tocó el bocinazo de salida, confesó que le gusta la bicicleta "pero no la uso tanto como quisiera, muchas veces por no poder compatibilizarlo con mi agenda; es una posibilidad que me permite echar un buen rato en una mañana de domingo".

Entre las actividades de esta Semana de la Movilidad sobresalen una exposición de bicicletas clásicas, un taller de geoposicionamiento para mapear la movilidad, el encuentro participativo El derecho a la movilidad urbana, el paseo Camina a tu ritmo y la ruta Cicloturista y a Pie por la Córdoba judía y judeoconversa, la bicicletada juvenil con la participación y colaboración de institutos de Secundaria, los talleres de reparación de bicicletas o el curso para circular con seguridad en bici por la ciudad.