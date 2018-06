Un 89% de la militancia de IU avala la unión con Podemos

Casi un 90% de la militancia de IU que ha votado para decidir sobre la unión de la federación de izquierdas y Podemos de cara a las elecciones del año que viene ha dado el visto bueno a esta confluencia. Así lo informó ayer el coordinador provincial de IU, Pedro García, quien detalló que en la provincia han votado 765 militantes de 2.272, lo que eleva la participación a algo más del 60%, la segunda más alta de Andalucía y la primera en proporción de afiliados. En este sentido, según los datos aportados por García, un 89% (680 personas) votó sí a la confluencia, un 8,8% (68 persona) dijo que no y un 2,2% (17 militantes) se abstuvo.

A nivel andaluz, ese apoyo se ha obtenido a través del 85,9% de la militancia, es decir, que en Córdoba la participación ha sido algo mayor. Para García, esto supone extraer del proceso un valoración "tremendamente positiva", ya que Córdoba, añadió, "es de las que más respalda el sí".

El respaldo en Córdoba a la confluencia ha sido el segundo más alto de toda Andalucía

"A nivel provincial estamos muy contentos por la respuesta contundente", apuntó el coordinador de IU en la provincia, quien destacó que, con estos resultados, "IU se consolida como parte del bloque del cambio" al tiempo que señaló que ha sido una respuesta "coherente y cohesionada". Coherente, explicó García, porque la asamblea de la federación ya habló de esta unión, y cohesionada por la fortaleza interna que se demuestra.

El objetivo ahora, manifestó el también primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, "es construir una candidatura donde todas y todos estemos representados". Precisamente García se ofreció en su momento para ser la cabeza visible de la confluencia para las elecciones municipales, sin embargo, la semana pasada dio un paso atrás y afirmó que tenía que consultarlo. Sobre este hecho señaló ayer que "no me ha dado tiempo a hablar con nadie" y adelantó que, cuando pase el verano, "IU hablará de todo esto, pero ahora no es el momento".

Por su parte, el responsable provincial de Organización de IU Córdoba, Sebastián Pérez, recordó que la votación ha tenido dos fases, una online y otra presencial. En total, apuntó, se han constituido 63 asambleas en toda la provincia para dichas votaciones. Para Pérez, "IU está a la vanguardia de la unidad de las fuerzas de izquierda" y reconoció que "la militancia ha sabido entender el momento histórico".