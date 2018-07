El mercurio se dispara en los termómetros para recibir agosto

La semana que hoy comienza promete. Si los últimos días del verano inhabitual que vive Córdoba en lo que a tiempo atmosférico se refiere han sido cálidos hasta acercarse a lo que vienen siendo las temperaturas durante los últimos años la época estival en la capital y provincia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el mercurio se disparará en los termómetros para recibir agosto. Concretamente, la Aemet alerta de que "a partir del miércoles -1 de agosto-, debido a las condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte del país junto a la fuerte insolación propia de estas fechas y a la entrada de aire cálido de origen africano procedente del sur por la mitad occidental peninsular, tendrá lugar un episodio de altas temperaturas, probablemente la primera ola de calor del verano, que durará al menos hasta el domingo 5 de agosto".

"Aunque hay una incertidumbre elevada, es posible que a partir del domingo 5 y el lunes 6 se inicie un descenso de temperaturas", continúan desde la Aemet. Ese pronóstico de la agencia estatal se traduce en la capital en un incremento paulatino de las mínimas de los 16 grados que se esperan para hoy hasta los 23 grados del próximo sábado, mientras que para las máximas se espera un crecimiento paulatino que va de los 36 grados de hoy a los 44 grados del viernes 3 -ya que el sábado 4 se espera que la máxima sea de 42 grados-. La previsión de la Aemet habla de que el resto de días de la semana el mercurio llegará en la capital hasta los 39 grados el martes; 42 del miércoles ; y 43 del jueves.

No obstante, no será en la capital, según la Aemet, donde se registre la temperatura más alta en la provincia de Córdoba. Montoro y los municipios más cercanos a este en el Alto Guadalquivir llegarán a los 45 grados el próximo jueves 2 de agosto, mientras que en la zona de Los Pedroches no se pasará de los 41, máxima que se dará en esa zona Norte de la provincia los próximos viernes 3 y sábado 4. Si en los próximos días la Aemet mantiene esas mismas previsiones para Córdoba, anunciará que el próximo miércoles -1 de agosto- tanto la capital como parte de la provincia estarán en alerta amarilla por altas temperaturas.