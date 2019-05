Los médicos de Córdoba posponen la huelga indefinida en Atención Primaria

Más del 80% de los médicos integrantes de la Plataforma Bastaya Córdoba, que había convocado una huelga indefinida a partir del 13 de mayo en Atención Primaria, ha votado posponer dicha convocatoria (un 52,6%) o desconvocarla (un 30,8%), ante los compromisos que ha adquirido la Junta de Andalucía con la plataforma, en cuanto a atender sus reivindicaciones de forma escalonada.

Así lo ha confirmadoel portavoz de Bastaya Córdoba, José Antonio Prados, quien ha precisado que un 17,9% de los facultativos votó a favor de mantener la convocatoria de huelga que había previsto la plataforma, integrada por pediatras, médicos de Familia de Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP), de Urgencias y de Dispositivos de Apoyo, y por residentes del Distrito Córdoba-Guadalquivir y de las áreas sanitarias Norte y Sur.

La gran mayoría de estos médicos ha optado por no hacer huelga desde el día 13 después de que la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) presentase a Bastaya un cronograma con el que atender las principales reivindicaciones de la plataforma.

En concreto, según ha explicado Prados, el SAS se ha comprometido a la implantación de los diez minutos de tiempo para atender a cada paciente que reclaman los médicos, a partir de la implantación progresiva a lo largo de este año de los siete minutos por paciente, con un máximo de 30 usuarios con cita previa al día, que ya se están aplicando en algunos centros de salud de la provincia, a lo que se sumará también la contratación de 500 médicos en toda Andalucía, 300 de ellos este año y el resto el próximo.