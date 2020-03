Las medallas que pasaron de largo

Manuel Concha, Josefina Molina, Pedro Lavirgen, Covap, Vicente Amigo, Manuel Ruiz Luque, Concha Lagos, Juana Castro, Elio Berhanyer, Concha Caballero, Lourdes Mohedano, India Martínez o Iluminaciones Ximénez. Estos son algunos nombres de personalidades o empresas cordobesas a las que la Junta ha concedido la Medalla de Andalucía desde que se iniciara la entrega de este reconocimiento, allá por mediados de los años 80.

De un tiempo a esta parte, el Gobierno autonómico solía repartir este galardón entre todas las provincias de la región, de manera que se pudiera contentar a todo el mundo. No siempre ha sido así. Hubo momentos, sobre todo en los 90, en los que este reconocimiento no se otorgaba de esta manera y los premiados eran menos que los que se llevan reconociendo en los últimos ejercicios, de ahí que no se copara el total de la comunidad.

Este año ha vuelto a ocurrir. Entre las personas y colectivos nombrados por la Junta para ostentar esta medalla no aparecía ningún cordobés o cordobesa. El ejecutivo andaluz no está obligado a tal cosa, pero por deferencia, esto se había hecho así como un norma no escrita. También ha ocurrido lo mismo con Huelva, siendo así las únicas provincias sin tal reconocimiento este año.

Cuesta creer que la Junta de Andalucía no haya encontrado a ningún cordobés (persona, empresa o colectivo) al que reconocer con este galardón, un título honorífico que tiene como objeto resaltar “las acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados en tiempos de paz por ciudadanos, grupos o entidades andaluces, españoles o extranjeros” que representen “el ejercicio de virtudes individuales o colectivas que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de los demás ciudadanos”.

Nadie quita méritos a los elegidos este año, entre los que se encuentran, por ejemplo, cuatro personalidades o colectivos sevillanos, dos malagueños o dos gaditanos, aparte de la Legión Española. Se entiende que el Gobierno andaluz podría haber hecho un esfuerzo por incluir alguna personalidad cordobesa u onubense, más aún cuando también los dos Hijos Predilectos nombrados en esta ocasión son sevillanos, Antonio Burgos (Sevilla capital) y Curro Romero (Camas).

Sin entrar en menosprecios o en juicios de valor sobre lo que la Junta tiene a bien valorar para nombrar a los premiados, hay que quejarse (como mínimo) y exigir que el mundo de la cultura, de la empresa o del tejido asociativo cordobeses aparezcan sobre ese escenario cada 28 de febrero. Solo así dejaremos de imaginar o intuir que Córdoba no cuenta tanto para elGobierno autonómico como sí lo hacen otras provincias (a las que no queremos que se les quite nada, más allá de darnos a nosotros lo que nos merecemos).

Córdoba tiene nombres para llenar decenas de galas del Día de Andalucía y hay que repetirlo hasta la saciedad para que no solo la Administración autonómica, sino toda la comunidad lo tenga en cuenta. Capítulo aparte merecen las menciones como Hijo Predilecto. En este caso, la Junta ha concedido unas 70, solo cuatro de ellas a cordobeses: Antonio Gala (nacido en Ciudad Real), Pablo García Baena, Leopoldo de Luis y Josefina Molina, además de Carlos Castilla del Pino, gaditano con gran arraigo en Córdoba.