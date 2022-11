En libertad los tres acusados en Córdoba de la violación grupal de una joven el pasado verano

El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha decidido poner en libertad con cargos y sin fianza a los tres acusados de una violación grupal el pasado verano a una joven de 18 años en la capital. Los hechos supuestamente ocurrieron el pasado mes de agosto en el polígono de la Torrecilla.

El Juzgado decreta la puesta en libertad provisional tras el dictamen del fiscal del caso, que detalla que "la instrucción en el presente procedimiento se encuentra ya finalizada pendiente de las periciales que constan en la causa y ya acordadas"; si bien dicho informe insiste en que existen motivos bastantes para estimar responsable criminal del delito contra la libertad sexual a cada uno de los tres acusados.

El fiscal sostiene que "la medida de prisión provisional acordada en su día puede ser sustituida por otra medida menos gravosa, no existiendo ya el riesgo de obstrucción del proceso penal, ni tampoco el riesgo de la reiteración delictiva, al acordarse por la presente resolución la medida de protección de la perjudicada". Esa medida es la de no acercarse a menos de 500 metros de la joven si comunicarse con ella.

El pasado 6 de agosto, el juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, acordó el ingreso en prisión provisional para esos tres hombres, de 18, 35 y 42 años de edad, acusados de violar de manera grupal a una joven de 18 años, todos ellos de nacionalidad española, en la capital cordobesa. Los acusados grabaron además los hechos en vídeo en un teléfono móvil.

La Fiscalía de Córdoba tuvo acceso al contenido, grabado por uno de los hombres y que fue facilitado al Juzgado por los propios investigados como parte de su defensa para justificar que las relaciones habían sido con consentimiento porque, según los detenidos, la joven no se opuso. Sin embargo, el vídeo solo corresponde a la última parte del momento de la agresión.

Además, los acusados subieron fotografías a la red social Instagram, con la joven, esa misma noche. Las fotografías fueron mostradas por la defensa de los acusados para intentar defender la "actitud cariñosa" entre ellos.