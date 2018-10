Una legislatura y múltiples visiones

Con la duda despejada, los políticos ya pueden dedicarse sin reparo a la campaña electoral, que esta vez será una carrera de fondo en un escenario político inestable y en la que ningún partido las tiene todas consigo, por lo que las alianzas, otra vez, serán claves. Tras algo más de tres años y medio, y como no puede ser de otra manera, cada formación hace su propio balance de esta legislatura. Muy prolija en leyes e iniciativas para unos y una retahíla de escándalos para otros. Los parlamentarios cordobeses, no obstante, defienden su gestión y afrontan ahora dos meses de intenso trabajo para mantener los números, que es a lo que aspiran unos, o a dar la sorpresa, que pretenden otros.

el Díaha hablado con parlamentarios cordobeses de todos los partidos con representación en la Cámara autonómica para que hagan su propia lectura de la legislatura, el adelanto electoral y las perspectivas que se abren para el 2 de diciembre.

El diputado socialista Jesús María Ruiz lo tiene claro al defender esta última etapa de Susana Díaz como una de las más prolijas en iniciativas, además, "de carácter muy innovador, desde el punto de vista social, político y económico y que han reforzado los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia". En el caso de Córdoba, defiende la modificación de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permite la legalización de algunas parcelaciones, un cambio "que se hizo pensando específicamente en Córdoba, aunque después beneficie a más provincias, y que es un primer paso muy importante". También "ha habido muchas leyes sociales, como la de la lucha contra el cambio climático o la ley de igualdad".

En cuanto al papel del PSOE de Córdoba, Ruiz afirma que "ha tenido una especial significación, entre otros motivos porque uno de sus miembros es presidente del Parlamento" y ha habido "varias piezas clave" en distintas comisiones. Ruiz ha lamentado que "no hemos estado acompañados" en la legislatura ya que, "si bien en algunas leyes hemos tenido la compañía de otros grupos políticos, los presupuestos han contado siempre con el voto en contra del PP, IU y Podemos".

De aquí al 2 de diciembre, en el PSOE "vamos a explicarle a los pueblos qué hemos hecho con la confianza que nos han depositado, los resultados que hemos tenido y también las dificultades, y esperamos que vuelvan a confiar en nosotros".

El parlamentario del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico, como no podía ser de otra manera, tiene una visión totalmente distinta a la de Ruiz. El popular afirma que ha sido "una legislatura perdida, porque el gobierno socialista no ha tratado ninguno de los problemas importantes que afectan a los andaluces". Todo este tiempo, añade, ha estado marcado "por los escándalos de corrupción como los ERE o los cursos de formación y el remate del escándalo de las tarjetas black de la Faffe, lo que ha precipitado la decisión de la presidenta de adelantar las elecciones".

Córdoba, según Torrico, sigue siendo "la gran olvidad"a de este gobierno de Susana Díaz y el PSOE. "Ni una sola de las grandes infraestructuras se ha puesto en marcha", lamenta. Y también culpa a Ciudadanos por "haber sido el socio de gobierno más fácil para el PSOE".

Torrico afirma que "el objetivo ahora es que haya un cambio de gobierno en Andalucía, ya que después de 40 años los indicadores sociales y económicos demuestran que estamos a la cola de desarrollo y el PP con Juanma Moreno quiere cambiar esa situación".

Por parte de Ciudadanos, la parlamentaria Isabel Albás afirma que gracias a su acuerdo de gobierno con el PSOE "se han conseguido reformas que en todos los años no se habían logrado, como la eliminación del impuesto de sucesiones o la reducción del IRPF". "Nunca antes el PSOE había bajado los impuestos", afirma Albás. Con respecto a las medidas sobre Córdoba, "hemos conseguido el banco de leche materna en el Hospital Reina Sofía o que se agilizaran las obras del Palacio de Congresos, que hace unos días se pudo abrir al público". Sobre el adelanto electoral, afirma que "a Susana Díaz le viene un invierno con una situación judicial complicada, por lo que entendemos que habrá hecho sus cálculos, con su pretensión de que no coincidan con las elecciones nacionales".

Pese a este adelanto, Ciudadanos está preparado y "salimos a ganar con muy buenas previsiones". Para afrontar esta campaña, asegura que "hay que escuchar a los ciudadanos y atender los problemas, ser honestos, ser sinceros y explicar también lo que no se puede cumplir".

El parlamentario de Podemos por Córdoba, David Moscoso, asegura que ha sido una legislatura "con mucho trabajo y esfuerzo" que se ha visto reflejado en que "hemos sido la segunda fuerza política, aún siendo nuevos en la escena, en número de iniciativas parlamentarias y la primera en número de iniciativas legislativas". En cuanto a la actividad de Córdoba, Moscoso asegura que "estoy orgulloso porque creo que he sido el diputado de Córdoba que más trabajo he hecho". Así, recuerda que ha presentado "cerca de 1.000 iniciativas; pocos habrán presentado tantas", asegura. Además, ha sido el promotor "de dos de las leyes que por parte de Podemos han salido adelante", como la de la protección de los senderos públicos y la que tenía que ver con la deuda del parque tecnológico Rabanales 21. A nivel político, lamenta que "Ciudadanos y PSOE tenían un acuerdo de gobierno y han impedido y bloqueado cualquier tipo de diálogo, con mala voluntad y animadversión". "No han permitido que el resto de fuerzas políticas pudieran sacar adelante iniciativas de ley, la política es así", lamenta. Para Moscoso, Díaz "no tiene compromiso con Andalucía ni tiene proyecto político porque la mitad de la legislatura ha estando tratando de competir con Pedro Sánchez". Además, esta legislatura ha estado "marcada por los ERE, la falsa ayuda a la formación, las tarjetas black y la traca final, que la Comisión Europea dijera que volvemos a ser una región pobre después de 40 años de Susanato".

La que ha sido en este mandato parlamentaria de IU por Córdoba, Elena Cortés, afirma que Díaz "ha dejado a Córdoba en la estacada y ha mirado para otro lado en lugar de afrontar sus necesidades", algo que se ha visto, insiste, "en que ha abandonado la reindustrialización de la provincia". Cortés critica desde la "falta de atención a personas mayores por falta de presupuesto" a los déficit también en dependencia "porque hay quien no disfruta de esa prestación", así como "el fracaso" de la renta mínima de inserción, que "llevan esperando meses familias y a algunos directamente se les ha denegado". Desde IU, ahora en coalición con Podemos en Adelante Andalucía, "vamos a seguir empujando para que las políticas que demandan los ciudadanos se pongan en marcha". "Todavía tenemos mucho trabajo por delante por hacer y confiamos en ser la fuerza más votada el 2 de diciembre", concluye.