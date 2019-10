Emergencias forma a más de 1.900 menores en recuperación cardiopulmonar en Córdoba

Con motivo del Día Europeo de la Concienciación de la Parada Cardíaca, este miércoles se celebraron en Córdoba las jornadas coordinadas por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Córdoba, por séptimo año consecutivo y en las instalaciones del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, a las que asistieron 1.974 alumnos de primaria y secundaria de distintos institutos.

Durante la sesión formativa, los menores aprendieron a hacer las maniobras necesarias para la recuperación en caso de paradas respiratorias, sobre maniquíes o pacientes simulados. Además, conocieron la secuencia de actuaciones que determinan un aumento en la supervivencia tras sufrir una parada cardíaca, lo que se denomina como “Cadena de Supervivencia”.

El 061, encargado de coordinar estas jornadas denominadas Cardiomaratones, ha formado en técnicas de reanimación cardiaca a 5.600 personas en los últimos seis años. La iniciativa tiene como objetivo “la lucha contra las muertes evitables, súbitas y accidentales y su finalidad es aumentar el número de personas que conocen cómo actuar ante estas situaciones”.

Es por esto que con el lema Todos podemos salvar vidas, este año Emergencias Sanitarias distinguió a Javier Núñez Fernández, director del centro Forus Córdoba por la actuación de Pedro Gómez, fisioterapeuta formado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar y trabajador de ese centro, quien realizó maniobras de soporte básico a José Carlos Jiménez tras haber sufrido una parada cardíaca al terminar su entrenamiento habitual de pesas. Jiménez agradeció la actuación de Pedro y de Emergencias, ya que “de no ser por ellos no sé qué habría pasado, me han salvado la vida” dijo.

Según los datos proporcionados por la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, desde enero hasta septiembre de este año el 061 ha recibido 261 solicitudes de asistencia; los pacientes que han logrado ser reanimados y trasladados al hospital han sido 37, un 14%.

“Estamos hablando de un hecho gravísimo y tenemos que concienciar a la comunidad a creer que todos podemos salvar vidas”, recalcó Botella, al tiempo que recomendó a los ciudadanos que lo primero que deben hacer en caso de encontrarse con esta situación es llamar al 061 y hacer la maniobra de recuperación cardiopulmonar que sea indicada, hasta que una ambulancia pueda llegar al lugar. “Saber actuar en el momento preciso es vital para salvar una vida”, sentenció.

Botella agradeció a los 120 profesionales que formaron a los más de 1.900 asistentes, además de las distintas organizaciones públicas y privadas y al Ayuntamiento por la participación en estas jornadas, que esperan repetir con mayor asistencia el año que viene.