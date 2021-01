IU pide a la Junta un fondo de rescate de 100 millones de euros para pymes y autónomos de Córdoba

IU Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz, a través de una iniciativa parlamentaria presentada por el grupo Adelante Andalucía, un fondo de rescate para las pymes y autónomos de toda la región afectadas por las medidas de restricción horarias y de movilidad adoptadas para contener la propagación del covid-19.

En concreto, la iniciativa registrada por Adelante propone destinar “100 millones a las pymes y autónomos de Córdoba para proteger el empleo en una provincia especialmente maltratada por las tasas de paro”, según ha explicado la parlamentaria de Adelante por la provincia, Ana Naranjo.

IU ha llevado al Parlamento esta iniciativa a través de una Proposición No de Ley presentada por el grupo parlamentario Adelante Andalucía, que reclama que se articule una convocatoria de ayudas directas vinculadas al mantenimiento del empleo y que oscilen entre los 1.000 y los 2.500 mensuales en función del nivel de pérdidas que hayan sufrido las empresas y autónomos.

Naranjo ha subrayado que “el Gobierno andaluz tiene fondos suficientes para otorgar estas ayudas” y ha calificado de “incomprensible” que “no haya movilizado ya todos los recursos de los que dispone con la que está cayendo, para salvar a pequeñas y medianas empresas y autónomos, y salvaguardar el empleo” en una de las provincias con más paro de España, cuya tasa de desempleo roza el 25% y con un paro juvenil que ronda el 40%.

Movilizar recursos

En este sentido, la iniciativa parlamentaria recoge que la Junta “presume” de un superávit de 688 millones de euros, tiene una “hucha” en los PJA de 450 millones de euros y va a recibir 1.880 millones de euros de fondos europeos que no se contemplan en los presupuestos. Naranjo ha afirmado que “la coyuntura actual no puede atajarse con una contención del gasto público” y que “el Gobierno andaluz no puede seguir guardando dinero” en un momento que exige movilizar todos los recursos disponibles para “reforzar los servicios públicos pero también para hacer frente a la crisis social y económica”.

Además, la diputada andaluza ha señalado que las últimas convocatorias de ayudas impulsadas por el Gobierno andaluz, ignoran aspectos que deberían ser tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas, como las pérdidas o las necesidades de cada una de las pymes o autónomos o su vinculación al mantenimiento del empleo. Además, son “insuficientes” para proteger al tejido empresarial andaluz y cordobés y “están financiadas al completo por fondos del Gobierno central o fondos europeos”. Por lo tanto, ha subrayado Naranjo, “PP y Cs, que tienen todo el día a los autónomos en la boca, no han puesto un solo euro para ayudarles”.