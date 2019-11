IU denuncia la situación "crítica" del Imdeco y los cortes de luz en instalaciones deportivas

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha denunciado la situación "critica" y "dramática" que atraviesa el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y que se ha traducido en los cortes de luz en varias instalaciones deportivas esta semana, como las de Las Palmeras, Fuensanta, Cruz Conde o el Fontanar.

Según García, esos cortes de luz se deben a que no se han abonado las facturas ya que no se han tramitado, debido esto a la falta de personal y no a que no exista dinero para pagarlas. Para el portavoz municipal de IU, existe un "abandono" de estas instalaciones deportivas cuyas carencias, ha añadido, no pueden solucionarlas los clubes. "Los clubes no pueden mantener las instalaciones deportivas, no es su función pagar la luz o arreglar una ducha", ha insistido.

Según el edil de IU, el Imdeco adolece de un "gravísimo" problema de personal, lo que desemboca en que no haya técnicos que puedan tramitar, entre otras cosas, las subvenciones o esas facturas.

Al mismo tiempo, García ha criticado que se gasten "cientos de miles de euros" como los que se han destinado al World Padel Tour o al partido de la Sub-21. Desde IU han pedido al alcalde, José María Bellido, "que ponga cariño al deporte base, que se recuperen instalaciones públicas y que se dejen de hacer eventos mundiales que no salen en ningún sitio".

El presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, ha respondido a García y ha dicho que todos esos problemas están solucionados y ha apuntado que "la culpa es de los que han estado cuatro años sin hacer nada".