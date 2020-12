IU Córdoba advierte de que el espectáculo nocturno del Alcázar podría retrasarse hasta finales de 2021

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento considera que "es más fácil que mañana toque la lotería de Navidad en Córdoba", algo que "ojalá ocurra", a que el gobierno municipal, con su alcalde al frente, "sea capaz de sacar el pliego técnico del espectáculo nocturno del alcázar", recurso turístico que lleva 15 meses cerrado y que, en el mejor de los casos, según IU, volvería para finales del segundo semestre de 2021.

Para IU, esta situación demuestra "la inoperancia y la falta de gestión" en la Delegación de Turismo, "al igual que el resto de áreas del Ayuntamiento", donde "no se aporta nada a la ciudadanía y a las empresas de Córdoba, donde no se ha hecho nada durante los meses de pandemia, donde no hay un modelo ni política turística y donde no se está trabajando para cuando se vaya recuperando la normalidad".

En el caso del espectáculo nocturno, desde IU han reprochado que tras 15 meses el gobierno municipal no haya avanzado "ni un solo paso" dentro del procedimiento administrativo. Según este grupo municipal, el borrador sigue en el mismo punto que en octubre de 2019, mes en el que "aseguraron que el problema estaría solucionado en breve, cosa que no fue así, o que en septiembre de este año, donde dijeron que en un mes estaría subsanado, y la realidad es que vamos a terminar 2020 y el expediente sigue bloqueado, y eso que cuentan con el triple de cargos de confianza que en el mandato anterior".

IU ha advertido que la consecuencia de esta parálisis será que "la ciudad no cuenta ni contará durante la mayoría de los meses de 2021, en el mejor de los casos, con un recurso turístico que es imprescindible para completar la oferta turística de la ciudad en horario nocturno y favorecer así las pernoctaciones, así como para ayudar a la recuperación de un sector, muy tocado por la pandemia, como es el turístico".

Trueque, 4

Por otro lado, IU ha asegurado que la ciudad "tampoco cuenta o contará, por lo menos hasta donde sabemos, con otro recurso turístico como es el Centro de Interpretación de los patios, situado en Trueque, 4".

Sobre este espacio turístico, el grupo municipal ha vuelto a pedir su reapertura, pues sigue "inexplicablemente cerrado", a pesar de ser una herramienta "imprescindible para preservar y transmitir" la cultura que sustenta la principal fiesta de la ciudad y que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Por todo ello, desde IU han pedido al alcalde, José María Bellido, que "tome cartas en el asunto, a que agilice los trámites administrativos para poner en marcha y abrir estos recursos turísticos, que en el caso del Alcázar, sobre todo, puede convertirse en un referente para el turismo seguro al ser un espectáculo al aire libre, que permitiría el cumplimiento de las medidas de seguridad que requiere la coyuntura actual".