IU acusa a Bellido de "engañar" a la población al "tapar" la baja ejecución del presupuesto

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha censurado la "interpretación torticera de los datos" que hace el gobierno de PP y Cs con las cifras de ejecución presupuestaria para dar "una falsa imagen" de gestión que "no se corresponde con la realidad".

IU ha respondido así a las críticas del alcalde, José María Bellido, que acusó a la oposición de "hacerse trampas al solitario" y situó el grado de ejecución en un 20% cuando en realidad no supera el 2% en el capítulo de inversiones. "Este bajísimo nivel de ejecución se traduce en puestos de trabajo que no se están creando, ya que las inversiones son la mejor herramienta de un Ayuntamiento para generar empleo en la ciudad", ha manifestado el grupo municipal.

El grupo señala que "los datos son los datos" y que el gobierno de Bellido "hace un flaco favor a la dignidad de la política al retorcerlos para engañar a la población". Según IU, "el alcalde sabe que a la hora de calcular el grado de ejecución presupuestaria solo puede tenerse en cuenta aquello que se ha ejecutado, como su propio nombre indica". Es decir, "no se pueden incluir las inversiones puestas en carga, que son las que está previsto ejecutar en los próximos meses". Con ese criterio, afirman desde IU, contarían como ejecutadas obras como la del Templo Romano o el Palacio de Congresos, que están todavía por retomarse y cuyo presupuesto por tanto aún no se ha tocado.

Se trata de algo que el alcalde de Córdoba "conoce perfectamente porque fue delegado de Hacienda durante el mandato de José Antonio Nieto, entre 2011 y 2015", por lo que desde IU critican con más razón que "mienta deliberadamente" para tapar la inejecución del capítulo de inversiones, algo de lo que "no solo son responsables el delegado de Hacienda y él mismo, si no todo el equipo de gobierno al completo por no hacer sus tareas".

IU afirma que la mejor manera de comprobar el grado de ejecución de las inversiones es "salir a la calle y ver si hay obras en marcha y gente trabajando en ellas".

Por ello, el grupo municipal ha pedido al alcalde "lealtad" con la ciudadanía y se pone a disposición del gobierno para hacer que las cifras sean mejores. "Ese debe ser, más allá de la pugna política, el objetivo que persiga el gobierno municipal ya que ejecutar las inversiones es el mejor arma que tiene un Ayuntamiento para generar puestos de trabajo y dinamizar la economía, lo que cobra una especial relevancia en un momento de crisis como el actual", ha sentenciado.