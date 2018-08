Una investigadora del Imibic recibe un premio de la Sociedad Europea de Endocrinología

La joven investigadora Violeta Heras, vinculada al grupo de Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción del Imibic, liderado por el profesor de la Universidad de Córdoba Manuel Tena Sempere, ha sido galardonada con el premio ESE Young Investigator Awards, por el trabajo titulado Novel role of central ceramide signaling in mediating obesity-induced precocious puberty, presentado como comunicación oral en el Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología 2018, celebrado en Barcelona.

El trabajo está enfocado en la obesidad infantil, especialmente en las niñas, como un problema de salud de alta prevalecía y de creciente preocupación e incidencia a nivel mundial. Estudios epidemiológicos recientes relacionan la obesidad y los trastornos metabólicos que conlleva con distintas alteraciones que se producen durante la pubertad, y que a su vez se vinculan con una mayor predisposición a padecer otro tipo de patologías asociadas, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares o comportamentales, entre otras.

En este contexto, el uso de diversos modelos animales (preclínicos) mostraron que una zona concreta del cerebro, el hipotálamo, juega un papel fundamental en el control central tanto de la pubertad como del metabolismo. Sin embargo, los mecanismos moleculares que subyacen bajo estas alteraciones metabólicas, tales como la obesidad, y en especial su relación con la pubertad, son en gran medida desconocidos.

Recientemente se ha descrito que unas moléculas lipídicas, las ceramidas, desempeñan un importante papel como mediadores de la homeostasis energética y están implicados en desórdenes metabólicos.