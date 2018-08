El instituto Guadalquivir logra una beca de intercambio de alumnos

El instituto de educación secundaria Guadalquivir acaba de conseguir más de 120.000 euros para desarrollar su proyecto We are European, We are Equal (Somos Europeos, Somos Iguales), del que se beneficiarán más de 160 estudiantes y sus familias. Esta iniciativa está financiada por el programa Erasmus +, que facilita el intercambio educativo entre distintos países.

En concreto, el instituto Guadalquivir realizará a través de este proyecto intercambios con otros tres centros europeos: D'Alessandro Vocino (Italia), 3rd Gymnasio of Naoussa (Grecia) y Furness Academy (Reino Unido), abriendo las posibilidades académicas y formativas del alumnado cordobés.

El centro contará con 120.000 euros para desarrollar el proyecto de Erasmus +

Además, este Erasmus tiene como objetivos prioritarios facilitar la integración social de jóvenes en riesgo de exclusión y mejorar la tasa de abandono escolar temprano.

Es por ello que este proyecto influirá de forma positiva en la situación de los estudiantes cordobeses de este instituto, ubicado en la barriada del Sector Sur, la cual se considera la quinta más pobre de toda España y muy afectada por estas problemáticas, algo que se busca mejorar gracias al Erasmus +. La temática del proyecto analiza precisamente cuáles son las causas de esta desigualdad y cómo se puede salir de ella.

We are European, We are Equal tendrá un enorme impacto social, ya que brinda la oportunidad a alumnos que jamás podrían salir de su barriada a formarse en otros países. Además cuenta con la colaboración de diferentes ONG como la Fundación del Secretariado Gitano y Don Bosco, Kamira y Adsam.

El instituto Guadalquivir manifestó que "la consecución de este Erasmus + confirma el trabajo de mejora de imagen, gestión y resultados que este centro lleva realizando desde hace años gracias al compromiso de su profesorado y al reciente equipo directivo".