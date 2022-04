El instituto Fidiana de Córdoba recupera la memoria de los niños del exilio republicano en la Unión Soviética

Conocer de primer mano, mediante entrevistas personales, vía teléfono, a niños del exilio republicano que salieron hacia la Unión Soviética con 3 y 4 años, ha hecho que los alumnos del instituto Fidiana de Córdoba empaticen con quienes tuvieron que abandonar a su familia y valoren lo que supone vivir en un régimen democrático.

Así lo expresa Ana Olmedo Zamora, que a sus 15 años cursa cuarto de Secundaria, una de las alumnas que de la mano de Isabel Cárdenas, profesora de Geografía e Historia, ha desarrollado un trabajo de investigación sobre los niños de la guerra, de entre los 3 y los 15 años, que abandonaron a sus familias entre 1937 y 1939 y que, según diversas fuentes, fueron cerca de 2.900.

"Al descubrir su historia, tratas de empatizar con esa persona y también te sientes bien porque nosotras no hemos tenido que vivir eso, es como que te das cuentas de la realidad en la que vives", afirma Ana, que ejerce de portavoz de sus compañeros.

Un alumnado al que "lo primero que le llamó mucho la atención era la curiosidad por decir ¡pero están vivos, están vivos!" al encontrarse con la posibilidad de hablar con personas que habían sido protagonistas de la historia, según relata su profesora. Isabel Cárdenas señala que les decía que "era un poco como si se imaginasen que Carlos V viene aquí a decir algo de lo que vivió".

Y tras la curiosidad, llegó esa empatía que destacaba Ana, ratifica su profesora, porque "ellos (los niños del exilio) han vivido una historia, han vivido unos hechos muy trágicos y (los alumnos) empezaron a entenderlos desde otro punto de vista".

Testimonios orales

El trabajo de investigación se insertó "en un proyecto de los testimonios orales; las fuente orales han sido aquí las principales", subraya Cárdenas, cuya implicación en el proyecto ha movilizado la participación de la Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Memoria Democrática, que ha hecho posible que la exposición 'Los Niños de la Guerra cuenta su vida, cuenta tu historia', promovida por AGE visite cinco institutos de Córdoba y el Ayuntamiento de Doña Mencía.

Para Ana Olmedo, el desarrollo del trabajo ha sido "algo impactante, el ver información y contactar fuentes, ver que niños de 3 años ó 4 han tenido que huir de su país, han tenido que dejar a su familia... si son adolescentes a lo mejor son más conscientes de lo que está pasando, pero un niño de 3 años no es consciente de lo que está pasando, por lo que tiene que ser algo muy impactante".

Aunque, "la verdad que hacerlo ha sido algo difícil, ha sido muy interesante, también hemos ganado, hemos podido enriquecernos y poder ver y aportar algo a la historia de España", señala la alumna, que describe un ambiente en que el que "cuando se nos presentó el trabajo, todo el mundo quería participar porque era un trabajo nuevo, no se sabe nada de ello, por lo tanto es verdad que luego cuando te pones es algo complicado porque no hay tanta información, tienes que buscar más, es algo a lo que no estábamos acostumbrados".

Una persona que ha sido clave en este proceso es Vicenta Alcover Moya, que vive en Barcelona, a la que Isabel Cárdenas está profundamente agradecida, ya que "fue uno de los primeros contactos que tuve y esta mujer me puso en contacto con más compañeras suyas de exilio en Rusia, y la verdad que ella ha sido un apoyo y una fuente de información importantísima en este trabajo", destaca.

Tanto que es la que inspira el próximo proyecto educativo en esta línea en el instituto Fidiana, debido a que "está muy interesada en que se saquen a la luz los interrogatorios a los que se vieron sometidos los niños de la guerra cuando volvieron a España", entre mediados de los años 40 y los 50 del siglo XX, un tema en el que "Vicenta Alcover tiene mucho que decir, de hecho ya me ha enviado material bastante importante", asegura.

Antes de adentrarse en la historia de los niños del exilio, el alumnado del instituto Fidiana tuvo otra experiencia con protagonistas de la historias, pero les eran más cercanos, sus abuelos y abuelas, que le contaron lo vivido durante la Guerra Civil española y que se ha convertido en un libro, Los abuelos también cuentan. Relatos de la España posfranquista.

A juicio del delegado de Memoria Histórica de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández (IU), "era fundamental llegar a los institutos, que los alumnos, sobre todo de Secundaria y Bachillerato, conocieran de una manera veraz, mediante investigación como es este caso, la historia y que dejaran de memorizarla".

Esto es lo que ha sucedido, según Isabel Cárdenas: "No es lo mismo estudiar la historia a base de datos, memorizar, cuando estos niños nunca ven lo que es la realidad de la historia, que es la propia investigación".