La firma instaladora del columpio de la Ciudad de los Niños achaca el accidente a un error humano

La empresa que instaló en la Ciudad de los Niños el columpio nido que se desplomó provocando una rotura de tibia y peroné a una menor asegura que el accidente se debió a "un error humano". La firma HPC Ibérica ha emitido un informe en el que asegura que "el motivo de la caída de la cesta fue la rotura de una soldadura de una argolla de la que colgaba la propia cesta. Esto hizo que en un primer momento se pensara que la caída era por un defecto de fabricación". HPC insiste en su informe en que "tras hablar con el proveedor se nos indicó que la cesta no debía colgar de esa argolla, sino del siguiente eslabón, que es mucho más resistente. En la argolla de la que se colgó por error la cesta viene una placa informativa que indica el peso que aguanta dicha cadena". La firma detalla que se está investigando el momento en el que se produjo el error "ya que hay versiones discrepantes". Por un lado señalan que los operarios de HPC encargados del montaje de la nueva cesta recibieron desde el proveedor alemán la cesta separada de la cadena principal. Mientras, el proveedor alemán asegura que envió la cadena totalmente montada a la cesta, es decir, que esa unión ya venía de fábrica. "Si eso hubiera sido así, no habría sido necesario hacer la conexión de la cadena con la cesta y no hubiera habido posibilidad de error", sentencian en el documento.

HPC destaca que la reparación realizada en las instalaciones a finales del julio pasado julio que supuso la colocación del columpio nido luego accidentado se hizo de acuerdo con el pliego del proyecto de remodelación de la Ciudad de los Niños. Con respecto al servicio de mantenimiento, hace constar que la rotura no se produjo por desgaste, sino por ser la anilla equivocada, "por lo que el mantenimiento preventivo no lo podía detectar".

HPC insiste en que de todo lo anterior se concluye que la cesta cayó por un error en algún momento del proceso. "El Ayuntamiento de Córdoba y el parque de la Ciudad de los Niños no tienen ninguna responsabilidad de lo ocurrido. El problema está identificado y cuando se instale de nuevo tendrá los estándares de resistencia que siempre debería haber tenido para que los menores puedan volver a disfrutar de este juego que tantos años lleva en el parque", sentencia la firma instaladora del columpio nido.

La empresa instaladora concluye su comunicado asumiendo su responsabilidad, así como expresando "nuestro gran pesar" por todo lo ocurrido y deseando "la recuperación por todos los usuarios afectados" en el accidente, "en especial a la menor que tuvo que ser atendida".