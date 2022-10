El inicio de octubre anota en Córdoba 146 contagios de Covid, tope entre las provincias andaluzas

Los primeros días del otoño, con las habituales y notables variaciones térmicas que vive Córdoba entre el día y la noche que suelen provocar los primeros catarros, ha colocado a la provincia con los peores números de Andalucía en la primera evaluación de octubre de la pandemia del Covid. En los primeros cuatro días del mes, hasta 146 cordobeses han resultado infectados por el virus SARS-CoV-2, cuyas consecuencias se han dejado notar también en dos nuevas muertes y un ligero incremento de los casos activos de coronavirus.

La última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) estabiliza los contagios en Córdoba por encima del centenar, tras varias semanas por debajo de esta primera frontera que ahora rozan las afecciones de personas mayores de 65 años o inmunodeprimidos (la llamada población vulnerable desde el pasado mes de abril), que suman 96 (65,7% del total). Esto eleva el global de positivos desde que la crisis sanitaria irrumpió hace ya dos años y medio en 167.369 (166.831 si se anulan los test serológicos).

Pero más allá de eso, los datos facilitados este martes 4 de octubre desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía colocan a Córdoba como la provincia andaluza con más infecciones. Solo Málaga, con 144 contagios, se acerca a esos registros, mientras que Sevilla (131) y Granada (106) son las otras que pasan del centenar de casos. Almería (85), Cádiz (54) y Huelva (53) quedan lejos de esas cifras que, pese a todo, no son nada preocupantes y evidencian la fase de control casi total de la pandemia en esta etapa.

Eso, sin embargo, no evita que el número de muertes siga creciendo. Desde el pasado viernes han sido dos más las víctimas mortales en Córdoba, lo que deja el total ya en 1.605. Una cifra que esta vez no puede ser siquiera contrastada con las altas médicas, pues el fin de semana no ha anotado ninguna, dejando el global en las 162.581 con las que ya se cerró septiembre. Esto, lógicamente, provoca un aumento de los casos activos (personas con capacidad de transmitir el virus), que se establecen en 3.183.

Por último, en lo referente a la presión asistencial, y a pesar de que durante el fin de semana los centros han registrado hasta 17 ingresos -ninguno con la gravedad suficiente como para pasar al área de críticos-, se mantiene prácticamente inalterable. Así, actualmente hay 23 cordobeses hospitalizados -dos menos que el viernes-, de los que tres -uno más que en el balance anterior- se encuentran en la UCI.

En cuanto a la campaña de inmunización, y dado que aún no hay datos de las vacunas puestas este lunes con el inicio del plan de la gripe y el Covid en las residencias, en Córdoba se han administrado 1.815.537 dosis que han servido para que 703.518 personas tengan ya la pauta completa; además, 715.509 han recibido al menos un pinchazo, mientras que 462.635 se han puesto la de refuerzo.