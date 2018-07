El inicio de la cuenta atrás para las autonómicas ya ha comenzado, ante el previsible adelanto electoral que se espera para antes de la sentencia de los ERE con la intención de que no afecte a las mismas, y las distintas formaciones políticas empiezan a prepararse para esta próxima cita electoral. Y lo hacen en un contexto que nada tiene que ver con el de hace meses tras la moción de censura a nivel estatal que ha reforzado a los pedristas de cara a integrar listas socialistas y ha descabezado al PP dejando una gran incógnita por despejar de cara también a esta cita autonómica después de que Soraya Sáenz de Santamaría -de quien está cerca el presidente provincial del partido, Juan Manuel Moreno- haya ganado en Andalucía la primera vuelta del proceso interno para elegir al líder de los populares.

La moción estatal también ha afectado a Ciudadanos (Cs) que parece que pierde algo de esa confianza de los electores -a tenor de algunas encuestas- que multiplicaba de manera exponencial sus posibilidades en estos y en otros comicios. Y también es una incógnita lo que ocurrirá con esa confluencia de Izquierda Unida con Podemos, confluencia de la que surge Unidos Podemos.

Sea como sea, los movimientos que ahora se están dando por parte de las formaciones políticas de cara a las autonómicas afectarán colateralmente a la elaboración de las planchas para las próximas elecciones municipales. El inicio de la cuenta atrás para las distintas primarias ya ha comenzado.

En el caso de IU, Elena Cortés -la única parlamentaria andaluza de la formación por Córdoba- ya anunció que no continuará, que no se iba a presentar para ostentar ningún cargo público. Tras ello, la militancia de IU en Córdoba eligió a las personas que integrarán por parte de la formación la candidatura de confluencia de cara a las próximas andaluzas. El hombre más votado fue el responsable provincial de Organización de IU, Sebastián Pérez. Y la mujer más votada fue la responsable provincial del Área de Educación de IU en Córdoba, la profesora Ana Naranjo. Mientras que el único parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha iniciado su intención por la provincia en la candidatura que encabeza Teresa Rodríguez tras el inicio del proceso de primarias en la formación morada.

También ha iniciado su proceso de primarias Ciudadanos, partido que también cuenta con un escaño por Córdoba en San Telmo, el de Isabel Albás. No obstante, el aparato del partido apuesta por el consultor político Fran Carrillo como cabeza de lista del partido para concurrir a las autonómicas. Carrillo, cordobés y muy vinculado al partido al que ha asesorado en varias ocasiones, concurriría como independiente y desplazaría a la hasta ahora parlamentaria andaluza. Carrillo es fundador de La Fábrica de Discursos e imparte clases en la Universidad Católica de Valencia. Todavía no ha trascendido si por la circunscripción de Córdoba se presentará algún nombre más. No obstante, según ha podido saber este periódico la intención de Albás es continuar en el Parlamento andaluz y no vería con malos ojos ser la número dos de la plancha.

Cuatro son los parlamentarios andaluces del PP por Córdoba: Adolfo Molina -que además es presidente provincial del partido-, Rosario Alarcón, María de la Redondo y Miguel Ángel Torrico. De momento, nada se sabe sobre quien se postula por los populares para encabezar esa lista por Córdoba para San Telmo. Al contrario de lo que ocurre con IU, Podemos -o la confluencia de ambas formaciones- y Cs, lo que sí se sabe es quien será el candidato de los populares a la Alcaldía de la ciudad, José María Bellido, pero seguro que para Andalucía pesará mucho de cara a tener opciones de encabezar la plancha el ser más sorayista o ¿quién sabe? casadista; y poco o nada el ser cospedalista. No obstante, en política todo puede ocurrir. Cosas más raras se han dado.

También se conoce el nombre de quien encabezará la lista del PSOE en las próximas municipales, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y como ocurre con el PP, poco o nada de quien liderará la plancha a las autonómicas o si habrá primarias. En la actualidad son cinco los parlamentarios andaluces del PSOE por Córdoba: el exsecretario provincial del partido Juan Pablo Durán, Sonia Ruiz, Jesús María Ruiz y Antonio Sánchez Villaverde. Habrá que ver y el PSOE con sus movimientos despejará la duda de si sigue siendo la corriente susanista mayoría con candidato por Córdoba incluido o si los pedristas empiezan a ganar posiciones también en la provincia. Esto no acaba nada más que de empezar y aún habrá muchos capítulos que escribir al respecto.