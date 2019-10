Las infracciones penales caen un 4,6% en la demarcación de la Guardia Civil de Córdoba

Las infracciones penales han caído un 4,65% en la demarcación de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba entre enero y agosto de 2019 con respecto a enero y agosto de 2018. Este dato lo ha adelantado el teniente coronel jefe de la Comandancia, Juan Carretero, durante la celebración de la festividad de la patrona del Instituto Armado, la Virgen del Pilar, en ese tradicional acto de reconocimiento al trabajo de los agentes y en homenaje a los guardias fallecidos, que Carretero ha presidido junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Este acto institucional en honor a la patrona -que este año coincide con el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil- ha servido además para que el responsable de la Comandancia haga balance de las actuaciones de los agentes del Instituto Armado en Córdoba durante 2019, un balance en el que también ha destacado respecto "a los robos en el campo, que tanto nos preocupan" que se han reducido en un 17,3% entre enero y agosto en comparación con enero y agosto de 2018. "Estamos ultimando los datos de la campaña olivarera y, aunque los sabemos positivos, mantenemos el compromiso por mejorar la seguridad en nuestros campos", ha insistido.

Carretero ha detallado asimismo que a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba "nos siguen preocupando los fraudes informáticos", resaltando la eficacia en este tipo de estafas conseguida en la investigación de las mismas, "con cotas de esclarecimiento de un 42%, muy por encima de la media nacional". El teniente coronel ha apuntado que esta mejora se debe en parte a la labor preventiva desplegada "y a los dos seminarios realizados" para ello "con la colaboración de la Universidad de Córdoba, que hace posible que los universitarios de Córdoba realicen prácticas en esta Comandancia"

El alto mando del Instituto Armado ha destacado que "las buenas cifras estadísticas de lucha contra la criminalidad" son fruto de muchos factores, entre los que ha destacado "la entrega y preparación de los hombres y mujeres de la Guardia Civil de Córdoba" y "una asentada coordinación entre los distintos cuerpos policiales de la provincia". En este punto ha agradecido, por ejemplo, al Cuerpo Nacional de Policía la colaboración en una operación conjunta "que terminó con la detención de un peligroso delincuente en Baena; o la colaboración en la investigación que aún continúa abierta "y que está permitiendo la detención de los atracadores de un banco en Fernán Núñez".

Respecto a la colaboración con la Policía Local, ha resaltado las juntas locales de seguridad, presididas por la subdelegada del Gobierno y los respectivos alcaldes o las tareas de prevención de la delincuencia, en los dispositivos de seguridad con ocasión de ferias, grandes eventos, navidades o Semana Santa, "o en los exigentes servicios de búsqueda de personas desaparecidas".

Carretero ha insistido en que en el ámbito delincuencial "nos preocupa la incesante actividad que desarrollamos contra el cultivo ilícito de marihuana y hachís". "El drama social de la drogadicción, la defraudación eléctrica asociada a esos delitos, los hurtos y los robos, algunos con violencia, cometidos por los drogodependientes para atender a su adicción y el reproche penal que pueda corresponder a estas actividades, son frentes que debemos abordar para atajar este problema que necesita un enfoque más amplio que el meramente policial", ha defendido.

El teniente coronel ha recordado que hasta la fecha "la plantación más grande la desmantelamos" el pasado marzo en La Carlota, "con 2.100 plantas, casi 6.000 euros intervenidos y 11 personas detenidas. En 2019, 51 plantaciones de marihuana han sido desmanteladas, un 27% más que el año pasado por estas fechas. Sin duda, un fenómeno para la reflexión", ha añadido.

La última modalidad criminal que Carretero ha abordado es la violencia de género, "esa lacra que no cesa". El alto jefe del Instituto Armado ha insistido en que en la demarcación de la Comandancia de Córdoba la Guardia Civil protege a más de 320 mujeres con órdenes de protección. "Aplicamos medidas de control policial eficaces, muy exigentes por los recursos que empleamos para garantizarlas, pero no son suficientes, las denuncias y las detenciones no cesan y la educación y la prevención son fundamentales", ha puntualizado. Labores de prevención y educación que, como ha recordado, también lleva a cabo la Guardia Civil.

Carretero ha reiterado el agradecimiento del Instituto Armado a la Diputación y a los ayuntamientos que han contribuido a mejorar los cuarteles, "a mejorar las dependencias en las que atendemos a los ciudadanos", para anunciar que en fechas próximas esa colaboración se traducirá en la mejora de 11 de los 53 cuarteles de la provincia. Y ha destacado, tras 175 años de historia, "la importancia de nuestro despliegue territorial "en una provincia que pierde población en los municipios de menos de 10.000 habitantes".

Parafraseando al director general del Cuerpo, Félix Vicente Azón, ha destacado que "queremos garantizar la articulación del Estado y asegurar que quienes viven en la España vacía tengan los mismos derechos que los que viven en las ciudades". "Cuenten con nosotros para cualquier iniciativa que redunde en evitar que nuestros pueblos pierdan población", ha insistido. También ha destacado la labor que desarrolla el Seprona y que el pasado año la intervención de armas de la Guardia Civil en la provincia supuso la destrucción de 2.400.

Posteriormente, la subdelegada del Gobierno también se ha referido, entre otros asuntos, a la violencia contra la mujer. “Me van a permitir que, en un año donde desgraciadamente hemos sufrido tres asesinatos de mujeres en nuestra provincia a manos de sus parejas, agradezca de manera especial vuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género”, ha insistido Valenzuela, quien ha recordado que el programa Viogen o Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) cuenta en la actualidad con 1.024 casos en Córdoba.

Durante el acto institucional se ha entregado diferentes condecoraciones y reconocimientos a guardias civiles que han destacado por sus servicios y también a personal civil. En este último caso, el recto de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha recibido la cruz de plata de la orden del merito de la Guardia Civil; mientras que la cruz de la orden del merito de la Guardia Civil con distintivo blanco la han recibido el responsable de la comisaría de Lucena-Cabra, José Luis Puertas; la directora de la prisión de Córdoba, Yolanda González; el letrado de la Administración de Justicia, Antonio Ortega; y al presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills.