Los pilares para hacer frente al coronavirus: resilencia, responsabilidad y solidaridad

El profesor de la Universidad Loyola Andalucía Javier Pérez Barea, primer y único español ganador de la Competición Mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa (CoBS) 2020, donde compitieron las mejores escuelas de negocios del mundo, ha participado en la elaboración de un informe sobre pautas a seguir para la recuperación económica y social en el escenario provocado por la pandemia del covid-19.

El informe, según la información facilitada por Pérez Barea, pretende dar soluciones concretas y específicas a "los tres grandes males de esta nueva normalidad". Así, ha señalado que "el principal mal es, sin duda, la incesante pérdida de vidas humanas y hospitalizaciones; el segundo mal es el drama económico que, irremediablemente, afecta de modo irreversible a empresarios, comerciantes, familias y jóvenes y, finalmente, el tercero es la tristeza que se ha apoderado de las ciudades y países".

Para paliar los efectos provocados por la pandemia, el informe propone que "al tratarse de un problema global y experiencia común que nos condiciona como individuos, el conjunto de la sociedad debería trabajar en torno a tres pilares concretos: la resiliencia, la responsabilidad y la solidaridad".

La resiliencia, "para no rendirse y aceptar las cosas como vienen"; la responsabilidad individual y colectiva, "para lograr una recuperación inclusiva y sostenible", y la solidaridad, "como obligación moral para la supervivencia de todos", añade Pérez Barea, que es también Executive MBA por IE Business School de Madrid.

El informe se deriva del estudio Una aproximación a la responsabilidad social individual: el caso de la ciudadanía española, realizado junto con otros miembros de IE Business School, que versa sobre la responsabilidad social personal y será presentado en The Council on Business & Society, alianza global de referencia de las mejores escuelas de negocios del mundo, según The Economist y Financial Times.

El economista Pérez Barea, lleva más de una década investigando por todo el mundo en torno a responsabilidad social, realizó una tesis doctoral con mención internacional en a Universidad de Nottingham (Reino Unido) sobre Computación Avanzada aplicada al consumo responsable y ha trabajado con un equipo de investigadores de primer nivel de la Universidad de Berna (Suiza) y la Universidad de Zürich (Suiza).

Las investigaciones del también ingeniero agrónomo han sido publicadas en las principales revistas indexadas en el Journal Citations Reports (JCR).

En la actualidad, este investigador de la Universidad Loyola Andalucía se encuentra inmerso en el desarrollo de la campaña publicitaria de un proyecto solidario, donde todos los fondos recaudados irán destinados a las personas sin hogar.